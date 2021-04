Mais de 30 buscas e seis detidos em megaoperaçao da PJ contra o cibercrime

© Nuno Pinto Fernandes/Global Imagens

Decorreu esta quarta-feira uma megaoperação de combate ao phishing (esquemas de fraude eletrónica), dirigida pela Unidade de Combate ao Cibercrime e à Criminalidade Tecnológica da Polícia Judiciária (PJ), com 31 buscas domiciliárias, sobretudo na grande Lisboa.

Segundo um comunicado enviado às redações, foram detidas seis pessoas na operação designada "BITPHISH", que visa combater a intrusão por via informática em contas bancárias através de esquemas de obtenção de dados pessoais e palavras-passe.

Além dos seis detidos - quatro homens e duas mulheres, com idades entre os 25 e os 70 anos - foram constituidos mais 10 arguidos.

Trata-se de um grupo criminoso organizado, fortemente indiciado da prática dos crimes de burla informática, falsidade informática, acesso ilegítimo, branqueamento de capitais e associação criminosa.

Foram ainda apreendidos cerca de 200.000 euros em numerário, um prédio urbano, um automóvel e uma arma de fogo.

Estes piratas informáticos podem ter lesado centenas de vítimas em Portugal, com o furto de centenas de milhares de euros retirados de contas bancárias ou através de gastos com cartões de crédito.

Segundo a PJ, o grupo enviava mensagens SMS que aparentavam ter sido enviavas por uma instituição bancária que instigavam as vítimas a carregar num endereço eletrónico supostamente para evitar uma multa.

Ao acederem ao link fraudulento, as vítimas entravam num site semelhante à página do banco em causa e forneciam as suas credenciais de acesso ao serviço homebanking.

Depois eram contactadas por chamada de voz por uma pessoa que dizia pertencer ao serviço de segurança do banco, objetivo de levar a vítima a validar a transferência bancária ilícita.

A pandemia de Covid-19 fez disparar as denúncias de cibercriminalidade em Portugal, com um crescimento de crimes como a burla informática, que teve um aumento bastante significativo no último ano.

Notícia atualizada às 12h40