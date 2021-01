Mais de 30% dos doentes em cuidados intensivos têm menos de 60 anos (e 4% mais de 80)

© Estela Silva/Lusa

Por Nuno Guedes 21 Janeiro, 2021 • 07:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os doentes com mais de 80 anos representam 41% dos internados em enfermarias com Covid-19 nos hospitais portugueses e apenas 4% do total de internados com Covid-19 colocados nas unidades de cuidados intensivos.

Os dados, fornecidos à TSF pela Direção-Geral da Saúde (DGS), revelam que na última terça-feira estavam 211 doentes com menos de 60 anos em cuidados intensivos, ou seja, 32% do total.

Dois tinham entre 0 e 19 anos, cinco de 20 a 29 anos, 20 de 30 a 39 anos, 41 de 40 a 49 anos e 143 de 50 a 59 anos.

As idades mais comuns em unidades de cuidados intensivos têm entre 70 e 79 anos (220 pessoas ou 33%) e 60 a 69 anos (210 ou 31%).

Nas idades mais avançadas, acima dos 80 anos, o número de internados desce drasticamente para 4% - 29 doentes -, mas fonte hospitalar especialista na área garante que esta é a percentagem habitual nesta e noutras patologias tendo em conta que os cuidados intensivos - um procedimento médico 'agressivo' - são úteis apenas em casos reversíveis e não para pacientes potencialmente irreversíveis pelas patologias ou outras complicações de saúde que têm.

Dois terços dos óbitos por Covid-19 atingem idades com mais de 80 anos, mas a grande maioria destes casos não chega, na prática, aos cuidados intensivos.

Pelo contrário, nas enfermarias, onde estão doentes com complicações não tão graves, 41% tem mais de 80 anos. Seguem-se os pacientes com 70 a 79 anos (25%) e 60 a 69 anos (18%).

Cerca de 16% tem idades inferiores a 60 anos, havendo nesta altura 14 casos internados em enfermarias com menos de 20 anos, 35 dos 20 aos 29 anos, 75 dos 30 aos 39 anos e 207 dos 40 aos 49 anos de idade.

Ontem, quarta-feira, Portugal voltou a atingir máximos de mortes diárias (219), novos infetados (14.647), bem como internados em enfermaria (4.812) e em cuidados intensivos (681).

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19