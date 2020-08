Mais de cem câmaras multadas por falta de limpeza de terrenos

Falta de limpeza do mato nas margens das estradas representa quase metade das multas © José Carmo/Global Imagens

Mais de uma centena de câmaras municipais foram multadas por falta de limpeza de terrenos. As principais infrações registadas pela Guarda Nacional Republicana (GNR) são a falta de tratamento nas margens das estradas e junto às linhas de distribuição elétrica. Há, ainda assim, menos incumprimentos do que em 2019, de acordo com o Jornal de Notícias.

Apesar da pandemia, que levou ao adiamento de muitos trabalhos de limpeza, a GNR passou perto de 2200 multas, menos do que as de 2019, quando se contabilizaram 4200.

Das multas deste ano, a maioria foi passada a particulares, mas as empresas e entidades coletivas também não escapam. O Jornal de Notícias adianta que mais de uma centena de multas visam a administração local.

Devido à pandemia, muitos serviços municipais estiveram fechados, e, por isso, os trabalhos de limpeza tiveram de ser adiados.

A falta de limpeza do mato nas margens das estradas representa quase metade das multas às autarquias. Segue-se a falta de limpeza em volta das linhas de distribuição de energia elétrica de média tensão.

Os distritos de Leiria, Castelo Branco, Viseu, Coimbra, Braga, Santarém, Vila Real, Viana do Castelo e Aveiro destacam-se no mapa de incumprimentos.

As multas às câmaras podem ir dos 1600 aos 120 mil euros.