Mais de cem municípios poderão deixar de ter recolher obrigatório ao fim de semana

O Governo estará a ponderar a criação de uma escala de gravidade dos concelhos mais afetados pela Covid-19. Até agora todos têm as mesmas restrições desde que tenham mais de 240 casos nos últimos 14 dias, por 100 mil habitantes, mas a ideia será dividir em três patamares com medidas de restrição diferentes.

A intenção será manter o recolher obrigatório depois das 13 horas ao fim de semana apenas para os concelhos que tenham mais de 960 infeções ativas por 100 mil habitantes, numa mudança que foi anunciada, como estando em estudo, pelo líder parlamentar dos Verdes à saída de uma audiência com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

Segundo o deputado José Luís Ferreira a escala deverá ter três patamares de gravidade:

- entre 240 e 480 casos por 100 mil habitantes os concelhos terão restrições mais leves;

- entre 480 e 960 casos por 100 mil habitantes os concelhos terão um nível de restrições um pouco mais elevado;

- acima dos 960 casos por 100 mil habitantes os concelhos terão restrições mais intensas.

Segundo os últimos números divulgados pela Direção-Geral da Saúde (DGS), na segunda-feira, há 28 municípios acima do patamar definido pelo Governo para as restrições mais fortes, quase todos na região Norte, nomeadamente o Porto, Matosinhos e Guimarães.

Com 480 a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias surgem cerca de 60 concelhos, mais uma vez quase todos na região Norte, nomeadamente Gaia, Gondomar, Maia, Vila do Conde, Braga, Bragança mas também vários da região de Lisboa e Vale do Tejo, entre eles Lisboa, Cascais, Odivelas, Santarém, Vila Franca de Xira,.

Finalmente, acima do limite de 240 e abaixo dos 480 casos há cerca de uma centena de municípios que poderão, a confirmar-se aquilo que o Governo está a estudar, ficar com medidas restritivas ainda mais ligeiras.

Entre estes concelhos estão alguns municípios com muita população, nomeadamente da Grande Lisboa. Por exemplo Sintra (o segundo município com mais habitantes do país), mas também Oeiras, Amadora, Barreiro, bem como Coimbra na região Centro, Beja e Évora no Alentejo ou Faro no Algarve.

Municípios com mais de 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias:

Paços de Ferreira 3698

Lousada 3362

Vizela 2653

Manteigas 2627

Paredes 2132

Penafiel 2055

Guimarães 1886

Fafe 1787

Santo Tirso 1782

Belmonte 1766

Felgueiras 1719

Freixo de Espada à Cinta 1546

Marco de Canaveses 1379

Vila Nova de Famalicão 1349

Cinfães 1299

Sever do Vouga 1218

Trancoso 1217

Trofa 1197

Oliveira de Azeméis 1192

Murça 1190

Matosinhos 1170

Porto 1149

Idanha-a-Nova 1057

Guarda 1055

Amarante 1036

São João da Madeira 1025

Valongo 1019

Caminha 970

Municípios com 480 a 960 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias:

Póvoa de Varzim 930

Maia 922

Gondomar 919

Santa Maria da Feira 918

Vila Viçosa 901

Figueira de Castelo Rodrigo 895

Espinho 884

Ovar 881

Vila Nova de Gaia 878

Vila do Conde 865

Braga 824

Mogadouro 822

Redondo 803

Coruche 801

Barcelos 799

Valença 790

Castelo de Paiva 783

Arouca 748

Amares 734

Fundão 691

Seia 688

Proença-a-Nova 685

Póvoa de Lanhoso 674

Monforte 672

Vale de Cambra 671

Vieira do Minho 659

Mealhada 638

Santa Marta de Penaguião 636

Vila Nova de Cerveira 629

Celorico de Basto 620

Paredes de Coura 609

Celorico da Beira 606

Vila Real 598

Esposende 597

Setúbal 592

Sabrosa 591

Estremoz 589

Castro Daire 586

Lisboa 576

Baião 571

Sines 569

Arronches 567

Vila Pouca de Aguiar 552

Cascais 549

Ponte de Lima 542

Odivelas 539

Nelas 532

Santarém 531

Vila Nova de Foz Côa 523

Vila Franca de Xira 518

Peso da Régua 514

Loures 513

Bragança 509

Figueira da Foz 509

Mora 507

Torre de Moncorvo 507

Meda 501

Chaves 496

Mafra 492

Almada 487

Mangualde 486

Alijó 480

Municípios com 240 a 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias:

Salvaterra de Magos 474

Vila Verde 473

Pampilhosa da Serra 471

Ourém 470

Vila do Bispo 466

Oliveira de Frades 463

Penela 463

Alfândega da Fé 462

Macedo de Cavaleiros 461

Aveiro 459

Sintra 459

Miranda do Douro 454

Albergaria-a-Velha 451

Águeda 447

Oeiras 444

Azambuja 436

Cabeceiras de Basto 435

Seixal 433

Oliveira do Bairro 428

Arganil 427

Alenquer 424

Grândola 424

Resende 424

Mira 423

Amadora 420

Ílhavo 413

Covilhã 410

Penacova 409

Abrantes 404

Boticas 400

Palmela 395

Viana do Alentejo 389

Sobral de Monte Agraço 385

Vila Velha de Ródão 382

Coimbra 379

Sesimbra 374

Almeida 360

Cantanhede 360

Almeirim 359

Ferreira do Alentejo 357

São Pedro do Sul 351

Benavente 350

Estarreja 350

Faro 349

Ribeira de Pena 349

Cuba 348

Mirandela 345

Cartaxo 344

Campo Maior 343

Castelo Branco 342

Miranda do Corvo 338

Alcanena 336

Ponte de Sor 333

Condeixa-a-Nova 327

São Brás de Alportel 326

Arcos de Valdevez 325

Constância 323

Beja 322

Montalegre 322

Viana do Castelo 322

Montemor-o-Velho 321

Crato 320

Arruda dos Vinhos 318

Viseu 314

Reguengos de Monsaraz 310

Vagos 308

Mondim de Basto 302

Borba 297

Penalva do Castelo 295

Sousel 295

Évora 294

Penamacor 294

Sardoal 294

Murtosa 292

Barreiro 290

Lamego 289

Vila Real de Santo António 288

Albufeira 284

Carrazeda de Ansiães 282

Vila Flor 281

Elvas 279

Vila Nova de Paiva 277

Alcácer do Sal 274

Alvaiázere 273

Chamusca 272

Santa Comba Dão 268

Tábua 264

Moita 262

Portalegre 262

Portimão 258

Ansião 249

Tavira 245

Lagos 244

Aljustrel 243

Fornos de Algodres 243

Anadia 242

Sátão 242

Rio Maior 240

