Mais oito mortes e 342 novos infetados com Covid-19 em Portugal

Estão confirmadas 1654 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais oito do que nas últimas 24 horas.

O número de pessoas infetadas pela doença é agora 46221, mais 342 do que no último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde. "Este acréscimo é atribuído à Região de Lisboa e Vale do Tejo, que regista hoje mais 259 casos face ao dia anterior", pode ler-se na nota enviada pela Direção Geral da Saúde às redações.

Este sábado, a DGS atualizou os boletins epidemiológicos desde o dia 30 de junho, "com o objetivo de regularizar a situação da ausência de notificação laboratorial que foi detetada relativamente ao dia 2 de julho e reportada no boletim de 3 de julho".

Até ao momento, 30655 pessoas conseguiram recuperar, mais 305 desde o último balanço.

Há 34303 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde e 1705 aguardam resultado laboratorial para saber se estão infetadas.

