Pelo menos 15 manifestações e Lula em Lisboa. PSP prepara-se para vários protestos no 25 de Abril

Os efetivos da PSP vão estar em vários "palcos" da cidade de Lisboa esta terça-feira. Este vai ser um 25 de Abril atípico, com muitas manifestações programadas, somadas a uma visita de um chefe de Estado estrangeiro, Lula da Silva.

"Temos cerca de 15 manifestações comunicadas, quatro delas junto à Assembleia da República e as restantes no eixo central de Lisboa, entre o Marquês [de Pombal] e o Rossio", revela o comissário Artur Serafim. O porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP acrescenta que essas concentrações "irão provocar alguns constrangimentos à circulação rodoviária em volta da Assembleia da República "e nas vias adjacentes à Avenida da Liberdade".

A PSP de Lisboa não quer revelar o número de efetivos destacados, mas serão, seguramente, muitos, bem como várias forças dentro da Polícia de Segurança Pública. "Temos equipas de trânsito, de patrulha, de intervenção rápida e teremos também o corpo de intervenção, de forma a intervir se houver essa necessidade", esclarece.

Só no período da manhã, junto à Assembleia da Republica, estão programadas quatro manifestações: a convocada pelo Chega, contra a presença de Lula da Silva em Portugal, outra de apoio ao presidente brasileiro, por parte do Partido dos Trabalhadores (PT brasileiro), uma terceira convocada por cidadãos brasileiros apoiantes de Bolsonaro, e uma quarta promovida por grupos antifascistas portugueses.

O perímetro de segurança à volta do Parlamento será alargado e algumas ruas em redor estarão condicionadas ou mesmo cortadas ao trânsito. A PSP tem estado a preparar a operação há algum tempo e na terça-feira "às 8h00 já teremos estas artérias condicionadas e iremos estar presentes nas respetivas manifestações".

A operação terá muita visibilidade e obrigará à presença de muitos efetivos na rua. Questionado sobre se no interior da Assembleia da República haverá também reforço de policiamento, antecipando possíveis protestos já anunciados, o porta-voz do Comando Metropolitano de Lisboa afirma apenas que "irá estar o efetivo normal num evento desta natureza".