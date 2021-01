"Estamos a adiar o inevitável." Epidemiologista defende fecho de escolas a partir dos 12 anos

© Paulo Jorge Magalhães/Global Imagens

Por Guilherme de Sousa 18 Janeiro, 2021 • 20:21 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A transferência dos alunos do regime presencial para o ensino à distância nas escolas continua a ser um dos temas que divide a opinião dos especialistas. O primeiro-ministro anunciou novas medidas adicionais de combate da pandemia, mas António Costa afirmou que as escolas se mantêm abertas.

Em reação a esta posição tomada no final do Conselho de Ministros, o professor Manuel Carmo Gomes considera, em declarações à TSF, que o país "está a adiar o inevitável", baseando-se na incidência de novos casos entre a faixa etária mais baixa.

"Estamos apenas a adiar o inevitável. Compreendo as razões que o primeiro-ministro invocou, tem a ver com consequências educacionais do fecho. Neste caso, seria um fecho de aproximadamente de quatro, cinco semanas, depois avaliaria a situação, mas atendendo a forma como tem evoluído a incidência por idade, eu recomendaria que tivesse havido um fecho a partir dos 12 anos", refere o epidemiologista à TSF.

Manuel Carmo Gomes defende aulas presenciais apenas para alunos até aos 12 anos. 00:00 00:00

O professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa esclarece que era preferível colocar os alunos a partir dos 13 anos e os estudantes do ensino superior no regime de ensino à distância, sublinhando que a atual situação da pandemia "é de emergência". "Está a aumentar muito rapidamente, com consequências nos hospitais e devíamos adotar um princípio da precaução", alerta o especialista.

Para Manuel Carmo Gomes, a escolha do Governo em manter as escolas abertas "tem um preço de levarmos muito mais tempo de chegarmos ao pico desta vaga". "Vão ser muitas semanas, as mais duras que vamos ter nesta pandemia", sublinha.

Para o epidemiologista Manuel Carmo Gomes, manter escolas abertas "tem um preço" 00:00 00:00

Em relação ao momento crítico atual, o professor da Universidade de Lisboa diz que, com base nos estudos matemáticos, nas próximas semanas o país pode atingir na próxima semana "os 14 mil casos por dia, com 5600 internamentos, mais de 760 de doentes em Unidades de Cuidados Intensivos.

Professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa estima 14 mil casos diários, 200 óbitos por dia e quase 800 internados em UCI. 00:00 00:00

200 mortes por dia

Ouvido pela TSF, o epidemiologista Henrique Barros mostra-se satisfeito com as medidas anunciadas pelo primeiro-ministro. Ainda assim, o especialista alerta que nas próximas semanas o número de óbitos deverá "atingir os 200 por dia".

Para o especialista, um confinamento total iria ser prejudicial para milhares de pessoas. "Seria um custo brutalmente maior e para as pessoas mais vulneráveis", considera.

Henrique Barros alerta para os efeitos de um confinamento total. 00:00 00:00

António Costa anunciou esta segunda-feira medidas adicionais para combater a pandemia, numa altura em que Portugal é o país com maior número de casos por milhão de habitantes. O primeiro-ministro admitiu mesmo que este "é o momento mais grave da pandemia", numa altura em que os hospitais sofrem uma grave pressão.

Entre as medidas adotadas no final do Conselho de Ministro realizado esta segunda-feira está a proibição de circulação entre concelhos ao fim de semana, venda ao postigo entre outras regras.