Marcelo promulga apoios à habitação, navio incendeia-se na Foz do Douro e outros destaques TSF

Marcelo Rebelo de Sousa queria que as medidas do Governo atendessem a outras situações "igualmente muito difíceis"

O Presidente da República promulgou esta terça-feira os apoios extraordinários às rendas e ao crédito à habitação do programa Mais Habitação do Governo. Ainda assim, Marcelo Rebelo de Sousa lamentou que as medidas do Governo "não sejam mais alargadas", por via fiscal, para atenderem "outras situações igualmente muito difíceis".

Ao largo da costa portuense, deflagrou um incêndio num navio de transporte de combustíveis de bandeira de Malta. Foram retirados 12 tripulantes, enquanto outros sete mantiveram-se a bordo.

A Entidade Reguladora da Saúde multou vários hospitais privados e obrigou-os a devolver dezenas de milhares de euros indevidamente cobrados a utentes, porque não os informaram previamente dos custos totais.

Ao mesmo tempo, os hospitais Lusíadas e da Luz foram multados por discriminarem os beneficiários de ADSE, em comparação com utentes com seguros a título pessoal.

A TAP apresentou esta terça-feira o balanço de 2022, tendo obtido lucros de 65,6 milhões de euros. É a primeira vez desde 2017 que a empresa dá lucro e o plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia só o previa em 2025.

O novo relatório das perspetivas económicas e orçamentais 2023-2027 do Conselho das Finanças Públicas (CFP) previu um travão a fundo da economia portuguesa em 2023, devido ao clima de incerteza.

Por falar em clima de incerteza, Volodymyr Zelensky afirma estar a aguardar uma "resposta da China" para dialogar sobre a guerra na Ucrânia. O Presidente ucraniano recebeu esta terça-feira o primeiro-ministro japonês em Kiev.

O que é certo é que pode começar a preparar os relógios. No próximo fim de semana, os ponteiros vão andar uma hora para a frente.

Da hora de verão para o problema do verão, o ministro da Administração Interna alertou esta terça-feira para o aumento do risco de incêndio em 40%, relativamente a 2022.

Se os incêndios não são novidade em Portugal, Roberto Martínez é uma na seleção nacional e João Félix deu umas dicas sobre o que os portugueses poderão esperar do novo selecionador.