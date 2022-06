Máximos históricos nos combustíveis, Governo quer 10 mil peritos em cibersegurança e outros destaques TSF

© Leonel de Castro/Global Imagens

Esta segunda-feira, os postos abriram com os combustíveis em novos máximos históricos. Apesar de mais um corte no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), a gasolina deve aumentar 14 cêntimos por litro e o gasóleo 12.

Em resposta, no Fórum TSF, aAssociação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) promete fazer protestos com uma dimensão nunca antes vista.

A taxa Euribor a seis meses, a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação, voltou a ser positiva, pela primeira vez desde novembro de 2015, ao ser fixada em 0,009%. A três e a 12 meses também subiram para novos máximos desde junho de 2020 e julho de 2014, respetivamente.

No Reino Unido, o primeiro-ministro Boris Johnson vai ser sujeito na tarde desta segunda-feira a uma moção de censura no Partido Conservador, após dezenas de deputados terem manifestado descontentamento com o escândalo Partygate.

O Governo português quer formar quase 10 mil peritos em cibersegurança até 2026. O executivo reconhece a falta de peritos em cibersegurança e prepara-se para avançar com a C-Academy, um projeto com verbas do PRR e que nos próximos quatro anos deverá formar cerca de 10 mil especialistas nesta área.

O Governo português anunciou ainda vai criar uma equipa especial para identificar as causas e prevenir o aumento da criminalidade entre os jovens. O grupo de trabalho entrará em funções logo que esteja concluída a sua composição que, além das forças de segurança, vai contar com instituições do sistema de educação, de justiça e de saúde, nomeadamente a Escola de Saúde Pública da Universidade Nova de Lisboa.

Portugal continua o país da União Europeia com mais novos casos de infeção por SARS-CoV-2 por milhão de habitantes nos últimos sete dias e o segundo no mundo neste indicador, segundo dados revelados pelo 'site' estatístico Our World in Data.

Há 45 anos, estreava "A Visita da Cornélia", que juntava Raúl Solnado e a vaca Cornélia. A TSF conversou com José Fanha, que tinha 26 anos quando decidiu concorrer ao programa. "Estava muito chateado por estar suspenso na empresa onde trabalhava como arquiteto. E apetecia-me fazer qualquer coisa para me divertir", confessou.