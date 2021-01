Médicos alemães em Portugal para avaliar necessidades no combate à Covid-19

© Pedro Rocha / Global Imagens

Por TSF 27 Janeiro, 2021 • 16:40 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um grupo de médicos militares alemães está em Portugal para avaliar as necessidades portuguesas relativamente ao combate à Covid-19. A informação foi avançada pela SIC Notícias e confirmada pela TSF.



Esse grupo de médicos esteve esta manhã no Hospital Amadora-Sintra. Fonte hospitalar sublinha que a ajuda que está a ser estudada passa pelo apoio logístico e empréstimo de equipamentos. Não está a ser ponderado o envio de médicos alemães para Portugal.



Esta é uma informação que surge já depois de um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão ter afirmado que até ao momento não recebeu qualquer pedido de ajuda de Portugal. No entanto, a mesma fonte confirmou que Berlim está avaliar com as autoridades portuguesas a necessidade de enviar apoio para combater a pandemia.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19