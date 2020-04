Médicos de saúde pública contra alívio das restrições

© EPA

A Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública defende que a evolução da pandemia não é razão para começar a reabrir a economia. O presidente, Ricardo Mexia, detalha, em entrevista à TSF, que os novos doentes não diminuíram como se esperava.

O especialista sustenta que, "do ponto de vista epidemiológico, a evolução da situação não foi no sentido de uma redução clara do número de casos".

Ricardo Mexia adianta que "tivemos uma estabilização dos indicadores, seja o número de novos casos, seja o número de internamentos e da mortalidade, até com uma ligeira descida, mas não tanto como teria sido útil para nós avançarmos com mais confiança para uma redução das restrições".

O representante dos médicos de saúde publica diz que é preciso avançar com outras medidas que compensem a reabertura da economia e o previsível aumento de doentes: "Vamos ter de reforçar a resposta do ponto de vista quer da deteção, do teste, do diagnóstico e do tratamento dos casos e uma identificação muito rápida dos seus contactos por forma a que consigamos colocá-los em quarentena e reduzir o potencial de transmissão da doença."

Para reabrir o país, é preciso reforçar meios, por exemplo, na saúde, para responder à subida de contágios.

"Todos os componentes do sistema têm de estar aptos a responder a esse potencial aumento. Falo, por exemplo, na área da saúde pública. Nós temos os profissionais a trabalhar de forma praticamente ininterrupta há várias semanas. Vamos ter de dotar estes serviços dos recursos necessários para poderem fazer, por um lado, a identificação dos casos e, por outro, fazer a vigilância ativa de todos os casos e dos contactos próximos desses casos", remata.