Médicos estrangeiros disponibilizam-se para ajudar a controlar pandemia em Torres Vedras

Há oito surtos ativos no concelho de Torres Vedras © Mário Cruz/EPA

Por TSF 27 Janeiro, 2021 • 20:19 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Ainda à espera da resposta do Governo ao pedido de ajuda internacional para reforçar o Centro Hospitalar do Oeste, a Câmara de Torres Vedras já recebeu vários contactos de profissionais de saúde estrangeiros disponíveis para ajudar a controlar a pandemia naquele concelho. O autarca Carlos Bernardes revelou que, nas últimas 24 horas, recebeu ofertas de todo o mundo.

"Até ao momento ainda não tive qualquer resposta por parte do ministério, contudo, já vários médicos de nacionalidade brasileira, angolana e venezuelana se disponibilizaram para vir cooperar com o hospital de Torres Vedras. Já fiz essa comunicação ao próprio hospital, à sua administração", explicou à TSF Carlos Bernardes.

Presidente da Câmara de Torres Vedras contou que profissionais de saúde de outros países ouviram as notícias e disponibilizaram-se 00:00 00:00

Numa altura em que há oito surtos ativos no concelho de Torres Vedras, o autarca continua à espera de resposta do Governo depois de ter pedido ajuda ao ministro dos Negócios Estrangeiros.

"Tenho a lamentar essa circunstância. Julgo que já passaram mais de 24 horas. No mínimo um e-mail a dizer qual é o ponto de situação e quais as necessidades, julgo que é assim que as coisas têm de funcionar. De qualquer das formas estamos cá, no terreno, para dar o nosso máximo. Ainda agora tivemos mais um surto, esta tarde. Não tenho os números, mas vamos ter mais um surto num lar", acrescentou o presidente da Câmara de Torres Vedras.