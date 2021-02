"Mentiu deliberadamente". Inspetores do SEF exigem demissão de Eduardo Cabrita

O ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita © António Cotrim/Lusa

O maior sindicado do SEF pede a demissão imediata do ministro da Administração Interna.

Numa posição inédita desde a morte do ucraniano Ihor Homeniuk no aeroporto de Lisboa e do plano apresentado pelo governo para extinguir o SEF, o Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras exige que Eduardo Cabrita seja demitido.

Em declarações à TSF, o presidente do sindicato acusa o Ministro de ter mentido esta quarta-feira no Parlamento, ao ser ouvido na Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais.

"O ministro afirmou publicamente que já hoje a PSP e a GNR estão no controlo de fronteiras terrestres e aéreas e isso é falso e ele tem a consciência que é falso", diz Acácio Pereira, para quem Eduardo Cabrita "mentiu deliberamente", passando "todas as linhas vermelhas" ao "mentir aos deputados e mentir aos cidadãos".

As funções da PSP e da GNR nas fronteiras são apenas de "colaboração com o SEF", garante Acácio Pereira que afirma que por lei o controlo de fronteiras é "exclusivo do SEF".

O Sindicato da Carreira de Investigação e Fiscalização está convencido que o ministro está a tentar desvalorizar o SEF com o objetivo de se salvar a ele próprio e evitar a sua própria demissão.

"Nunca a permanência de um ministro em funções fez tanto mal à segurança de um país, ao controlo de fronteiras e ao prestígio do Estado português", afirma Acácio Pereira que defende que "o SEF e o país estão a pagar a fatura de Eduardo Cabrita não ter feito nada, absolutamente nada, durante oito meses para corrigir a falta de investimento do SEF depois da morte do cidadão ucraniano no aeroporto de Lisboa em março de 2020".

Segundo os inspetores, a GNR e a PSP estão presentes como habitualmente nas fronteiras, portos e aeroportos com as suas funções próprias, mas nada disso tem a ver com o controlo de fronteiras que é assegurado pelos inspetores do SEF com funções que lhes são exclusivas.