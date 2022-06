Migrantes encontrados mortos em camião no Texas, arranca Cimeira da NATO em Madrid e outros destaques TSF

epa10038087 Spanish Prime Minister, Pedro Sanchez (L), and NATO Secretary General Jens Stoltenberg (R), visit IFEMA fairground facilities ahead of the NATO Summit in Madrid, Spain, 28 June 2022. Heads of State and Government of NATO's member countries and key partners are gathering in Madrid on 28-29 June to discuss security concerns like Russia's invasion of Ukraine and other challenges like China's growing influence. Spain is hosting 2022 NATO Summit coinciding with the 40th anniversary of its accession to NATO. EPA/RODRIGO JIMENEZ © EPA

Esta terça-feira amanheceu com a notícia de quarenta e seis mortes dentro de um atrelado de um camião no sudoeste de San Antonio, no estado norte-americano do Texas. As pessoas que seguiam no atrelado fariam parte de uma alegada tentativa de contrabando de migrantes para os Estados Unidos.

A Cimeira da NATO arranca esta terça-feira e Ricardo Alexandre, enviado da TSF a Madrid, lança um evento em que se vai decidir multiplicar por oito o número de militares para o flanco leste, continuar o apoio à Ucrânia e assumir a Rússia como principal ameaça sem esquecer a China. Joana Rei fala da operação Eirene, o dispositivo de segurança montado para a proteção da Cimeira da NATO em Madrid. Mais de 10.000 agentes - 6550 da polícia nacional, 2400 da Guardia Civil e 1200 polícias municipais - estão destacados para a proteção das 40 delegações lideradas por 40 Chefes de Estado que se reúnem na capital espanhola.

Em Sintra, Christine Lagarde, afirmou que o BCE irá tão longe quanto for necessário para garantir que a inflação estabilize na meta de 2% no médio prazo. No discurso de abertura do fórum anual da organização, afirmou: "Continuaremos nesse caminho de normalização e iremos tão longe quanto for necessário para garantir que a inflação estabilize na nossa meta de 2% no médio prazo".

Após o incêndio no centro comercial da cidade ucraniana de Kremenchuk, na segunda-feira, a Rússia atribuiu a culpa a explosões num depósito de munições destinadas a armas ocidentais após ter sido atacado pelo seu exército. Acompanhe as últimas notícias do 125.º dia de Guerra na Ucrânia, ao minuto, na TSF.

Também pode acompanhar o essencial do segundo dia da Conferência dos Oceanos na TSF:

Esta terça-feira, a Polícia de Segurança Pública desencadeou uma operação de investigação criminal em vários distritos do país por suspeitas de corrupção, tendo fonte policial adiantado à TSF que as buscas decorrem em centros de inspeção automóvel de Lisboa, Porto, Setúbal, Braga e Faro.

A MEO e a NOS lideram a lista da Deco Proteste na lista das queixas dos consumidores no primeiro semestre de 2022. "As comunicações eletrónicas continuam a ter um elevado nível de reclamação dentro daquilo que é a falta de qualidade do serviço, dificuldade em mudar de operador, faturação", afirmou Rita Rodrigues, responsável pelas Relações Institucionais da organização de defesa do consumidor, em declarações à TSF, sublinhando que em comparação com o período homólogo de 2021, as queixas no setor do turismo cresceram 128%.