Milhares de holandeses unem-se contra aeroporto no Montijo

Salinas do Samouco, junto ao local onde será construído o novo aeroporto

A associação para a defesa das aves da Holanda, em parceria com a Organização Não Governamental BirdLife Europe, está a promover uma petição contra o novo aeroporto no Montijo. O texto altamente crítico para o projeto já reuniu 26 mil assinaturas

O abaixo-assinado, promovido pela Vogelbescherming Nederland, tem por título "Maçarico Sim! Aeroporto Não!" e tem como objetivo proteger as centenas de milhares de aves do estuário do rio Tejo e em particular uma espécie: o maçarico-de-bico-direito (Limosa limosa).

À TSF, o porta-voz da associação explica que o maçarico-de-bico-direito é a ave nacional da Holanda, país por onde passam, uma vez por ano, cerca de 85% dos animais desta espécie.

"O maçarico-de-bico-direito passa o Inverno na África Ocidental, perto da Serra Leoa e Guiné, e vem até à Holanda reproduzir-se, passando por Portugal e por Espanha, parando, para 'se reabastecer', digamos assim, perto de Lisboa, nos campos de arroz", detalha Thijs den Otter.

Thijs den Otter acrescenta que a área perto de Lisboa é crucial e se há um problema a meio caminho entre África e a Holanda é grande o risco de consequências graves para o maçarico.

A viagem "tão cansativa para um pássaro tão pequeno" pode ser prejudicada fazendo com que as aves cheguem à Holanda numa fase em que não encontram comida.

"Chocados com aeroporto"

Os defensores das aves na Holanda ficaram "chocados" quando souberam que existia o plano para construir o aeroporto no Montijo, um projeto que afetará, acreditam, não apenas os maçaricos como as centenas de milhares de outras aves que passam pela zona.

Sobre o maçarico-de-bico-direito a associação sublinha que "o aeroporto vai perturbá-los, afugentando-os, podendo significar o fim de uma espécie que já está ameaçada": "O estuário do Tejo é essencial para esta ave migrar da África para a Holanda e estes campos de arroz são vitais para a sua sobrevivência".

Zona protegida

Admitindo-se "estupefacta", a associação que defende as aves não percebe como é que o Governo português planeia uma obra destas numa zona que faz parte da Rede Natura 2000, ou seja, uma rede de áreas designadas para conservar os habitats e as espécies selvagens raras, ameaçadas ou vulneráveis na União Europeia, falando-se mesmo num eventual "desastre ecológico".

Os cientistas estimam que entre janeiro e fevereiro o Estuário do Tejo seja usado como abrigo e fonte de alimento por cerca de 50 mil maçaricos-de-bico-direito.

Uma das críticas feitas durante a participação pública sobre o Estudo de Impacto Ambiental do novo aeroporto sublinha que "podem existir conflitos nas aproximações pelo cone norte e descolagens para norte, face à existência de várias concentrações de aves acima dos 10 mil indivíduos na trajetória de voo das aeronaves, apenas a 2000 pés de altitude". "A maioria dessas aves", salienta-se, "são maçaricos-de-bico-direito que voam frequentemente a alturas muito superiores a 2000 pés".