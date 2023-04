Milhares de pessoas manifestam-se este sábado pelo direto à habitação

© Manuel de Almeida/Lusa (arquivo)

Milhares de pessoas vão sair, este sábado, à rua para se manifestarem pelo direto à habitação. O protesto estava previsto para seis cidades: Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra e Viseu, mas nas últimas horas Setúbal acabou por se juntar ao protesto.

"Esperamos muita gente e temos a acrescentar que Setúbal também se juntou, agora já são sete as cidades onde vamos ter manifestações hoje. Ao longo do processo em que íamos organizando as manifestações, sentimos muitas declarações de apoio, muitas organizações a juntarem-se, temos mais do que cem organizações que subscreveram o manifesto e por isso parece-nos que vamos ter grandes manifestações", afirma à TSF Rita Silva, uma das porta-vozes da manifestação.

O pacote "Mais Habitação" não resolve o problema, afirma Rita Silva, garantindo que as manifestações não vão ficar por aqui.

"Nós sabemos que esta luta vai ter que continuar necessariamente. Vamos voltar a novos protestos e vamos ter que continuar esta luta, porque o setor imobiliário é muito forte neste país", sublinha.

"Casa Para Viver" é o lema da manifestação que está marcada para este sábado em sete cidades do território continental.