Militar em coma induzido após sofrer golpe de calor durante prova do Curso de Comandos

© Jorge Amaral/Global Imagens

Por Carolina Rico 20 Junho, 2023 • 16:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um militar que participava no Curso de Comandos está internado desde 12 de junho no Hospital de Santa Maria, em coma induzido, depois de ter sofrido um golpe de calor.

A notícia foi avançada pela RTP e confirmada pelo Exército à TSF.

"Em 12 de junho, durante a execução da instrução de marcha-corrida, com a distância de 15 quilómetros, com carga de 5 quilos, no quilómetro 14, foi assistido um militar de sexo masculino pela equipa médica militar", adianta o Exécito numa nota enviada à TSF.

"Foi diagnosticado um golpe de calor e pelos riscos inerentes de falência de órgãos foi admitido nos cuidados intensivos" do hospital de Santa Maria. "A situação neurológica aconselhou a ser induzido o coma, situação em que se mantém."

O 139.º Curso de Comando foi temporariamente interrompido, enquanto decorria a avaliação clínica de todos os instruendos, já tendo sido retomado.

Foi ainda iniciado um processo de averiguações, acrescenta o Exército.