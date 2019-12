Ministério da Saúde abre concurso destinado a 482 médicos recém-especialistas

© Pixabay

O ministério da Saúde anunciou, este sábado, a abertura do "concurso de 2.ª época de 2019 para médicos recém-especialistas" - que já foi publicado em Diário da República - e autoriza "um total de 482 postos de trabalho, dos quais 120 para médicos de família, 16 na área da saúde pública e 346 na área hospitalar". Os efeitos deste concurso devem sentir-se no próximo ano.

Segundo um comunicado enviado às redações pela tutela, este é um "número recorde de vagas" para um concurso desta tipologia e, acrescenta o ministério, "garante a colocação de todos os recém-especialistas".

O documento adianta ainda que as 346 vagas na área hospitalar são distribuídas da seguinte forma: Medicina Interna (40 vagas), Anestesiologia (33), Pediatria (28), Ginecologia-Obstetrícia (21), Oftalmologia (16), Ortopedia (14) e outras não especificadas.

Os 120 médicos de família que podem reforçar o Serviço Nacional de Saúde têm como objetivo "aumentar a cobertura da população com médico de família". No documento, o ministério liderado por Marta Temido garante também que o concurso "considera ainda uma distribuição geográfica que pretende reduzir as carências em zonas com maior necessidade de reforço de cuidados".

Para a área da saúde pública, as 16 vagas - explica o ministério - correspondem a um número superior "ao total de médicos que concluíram agora a especialidade com aproveitamento", sendo que as restantes servem para "captar especialistas que, estando fora do SNS, possam ter interesse em regressar".

"Podem candidatar-se ao concurso os médicos detentores do grau de especialista na área profissional correspondente e que não detenham uma relação jurídica de emprego por tempo indeterminado com o Estado", conclui o ministério.