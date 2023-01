Ministro da Administração Interna reúne-se com autarcas e bombeiros nas próximas semanas

O Ministro da Administração Interna, José Luís Carneiro © Rui Oliveira/Global Imagens

José Luís Carneiro começa esta segunda-feira, na cidade de Guimarães, o ciclo de encontros intitulado "Preparar o verão no inverno", uma iniciativa que engloba uma série de reuniões com autarcas e bombeiros de todo o país, para discutir a prevenção dos incêndios, e apresentar os fundos que vão estar disponíveis para Proteção Civil.

O Ministro da Administração Interna vai encontrar-se com os líderes de autarquias, em reuniões organizadas em cooperação com as cinco Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR). José Luís Carneiro vai também reunir-se com as Associações Humanitárias de bombeiros voluntários.

Em declarações à TSF, o titular da pasta da Administração Interna explica que "as autarquias devem ter os planos municipais de defesa da floresta contra incêndios aprovados e atualizados, com a sua visão, com os seus meios, com os recursos que estão disponíveis e mobilizados para esses objetivos. Por outro lado, é necessário articular este diálogo das autarquias e das associações humanitárias com as novas responsabilidades das comunidades intermunicipais, e também das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional, na preparação das candidaturas aos fundos europeus".

José Luís Carneiro vai estar esta segunda-feira em Guimarães. Na terça-feira, o ministro da Administração Interna estará na sede de Comissão e Coordenação e Desenvolvimento de Lisboa e Vale do Tejo. O ciclo de reuniões segue no dia 30, na CCDR da Região Centro, no dia 1 de fevereiro no Alentejo e no dia 2 no Algarve.

O ministro da Administração Interna, que vai também manter encontros com as Associações Humanitárias de Bombeiros, sublinha que os autarcas são quem conhece melhor a realidade local e, nesse sentido, sabem quais as necessidades para fazer face aos incêndios.

"É muito importante a sensibilização, já, a partir de janeiro, de todos os autarcas portugueses, porque são eles que estão mais próximos das populações. A sua voz é muito escutada pelos cidadãos. E [é importante], com as próprias associações humanitárias, termos um trabalho, acompanhado pelas outras forças de segurança, acompanhado pelo Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, que tem a responsabilidade da prevenção mais estrutural, com o Ministério da Agricultura, no que diz respeito aos cuidados que é necessário ter no uso das máquinas agrícolas, no uso de ferramentas que, em períodos de muito calor, são períodos com riscos acrescidos. E por outro lado, mobilizar todos os atores da proteção civil, que agora estão estruturados em termos de comandos regionais e comandos sub-regionais, para um trabalho que é de equipa", reforça José Luís Carneiro.

O Ministro da Administração Interna foi ainda questionado sobre o chumbo do concurso para alugar os 33 helicópteros para combater os fogos. José Luís Carneiro explica "que o que Ministério da Defesa, que é quem tem a responsabilidade da abertura do procedimento, e da realização do procedimento do concurso, me transmitiu foi que houve um concurso e os concorrentes apresentaram valores muito acima daquilo que era previsto. Mas tudo está a ser feito para que os meios estarão disponíveis em momento oportuno".

O Ministro da Administração Interna refere ainda que há plano B, caso o segundo concurso não chegue a bom porto, mas não quis revelar que plano é esse.