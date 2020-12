Miocardites são comuns a seguir à Covid-19, mas não devem causar alarme

Miocárdio © Adelino Meireles/Global Imagens

Por Nuno Guedes 15 Dezembro, 2020 • 07:31 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia admite que as miocardites, ou seja a inflamação do tecido muscular do coração (o miocárdio), são comuns entre quem teve Covid-19, mesmo em assintomáticos ou infetados que tiveram sintomas ligeiros, mas não devem causar alarme.

O caso mais recente e público afeta um jogador do Benfica B, o brasileiro Daniel dos Anjos, que teve de suspender, de forma provisória, a atividade de futebolista para tratar uma miocardite aguda.

O presidente da Fundação, Manuel Carrageta, explica à TSF que o problema de Daniel dos Anjos é uma forma mais grave de miocardite, fazendo sentido suspender a atividade para evitar o risco de morte súbita em competição.

Daniel dos Anjos, a jogar pelo Benfica © Miguel Pereira/Global Imagens

No entanto, em princípio, devem ser suficientes algumas semanas de paragem para o futebolista poder voltar à atividade.

O cardiologia acrescenta que já é certo que se formos estudar com electrocardiogramas ou ressonâncias magnéticas os corações de quem teve recentemente Covid-19, vamos encontrar "pequenas alterações no coração, algo ligeiro, mas muito frequente, que não dá sequer sintomas".

Há estudos no estrangeiro, feitos junto de atletas de competição (normalmente mais sujeitos a testes e exames médicos), que revelam que "é um problema comum que, se for investigado com exames, pode afetar 30 a 40% dos atletas", "sem gravidade clínica".

Os casos graves, como o de Daniel dos Anjos, são raros e incluem uma maior inflamação do miocárdio que provoca cansaço quando se fazem esforços e aumenta o risco de morte súbita, num problema que pode surgir com outros vírus e não apenas com a Covid-19.

Em princípio, a inflamação tende a desaparecer ao fim de semanas.

Manuel Carrageta avisa, contudo, que ainda "estamos a aprender muito" sobre este coronavírus e daqui a uns tempos podemos ter uma visão diferente.

Para todos os que não são atletas profissionais e tiveram Covid-19, o presidente da Fundação Portuguesa de Cardiologia não aconselha a fazer qualquer exame ao coração ou procurar qualquer médico. Essa procura só deve acontecer se a pessoa, curada do coronavírus, continuar a cansar-se muito, podendo, nesse caso, ser um problema no coração, mas também no pulmão ou nos músculos... tudo provocado pela infeção que teve semanas antes.

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19