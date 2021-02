Montaria. APA retoma avaliação ambiental dos painéis fotovoltaicos na Torre Bela

© André Luís Alves / Global Imag

Por Nuno Guedes 04 Fevereiro, 2021 • 10:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) vai retomar o processo de avaliação ambiental do projeto para construir um parque de painéis fotovoltaicos na herdade da Torre Bela.

A TSF sabe que a decisão está tomada depois de a 23 de dezembro o Ministro do Ambiente, José Pedro Matos Fernandes, ter suspendido o processo, incluindo a consulta pública, na sequência da montaria que matou mais de 500 veados e javalis.

A APA tinha 30 dias úteis para avaliar se o estudo de impacto ambiental apresentado inicialmente pela empresa promotora do projeto tinha de ser reformulado ou aditado na sequência da montaria.

A documentação entretanto entregue pelo promotor permitiu concluir que a avaliação ambiental pode ser retomada, terminando a suspensão de todo o processo, numa conclusão que foi unânime entre todas as entidades representadas na comissão que está a avaliar o projeto dos painéis fotovoltaicos para uma área de 755 hectares na Torre Bela.

Recorde-se que no estudo apresentado de início o promotor admitia que os animais que existiam na quinta eram um problema, mas as medidas de minimização do impacto ambiental apresentadas previam a "retirada dos animais de grande porte", nomeadamente para evitar o seu "extermínio".

Também o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa abriu um inquérito à montaria na Herdade da Torre Bela, na Azambuja, onde terão sido abatidos 540 animais.