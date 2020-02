Morreu antigo bispo de Viseu Ilídio Pinto Leandro

© Diocese de Viseu

O antigo bispo de Viseu Ilídio Pinto Leandro morreu esta sexta-feira aos 69 anos. A informação foi avançada pela Diocese de Viseu numa nota publicada na página da instituição.

De acordo com a nota, Ilídio Pinto Leandro morreu "às 11h30, no Hospital de São Teotónio (Viseu), onde estava internado após agravamento da sua saúde".



"Natural de Rio de Mel, Pindelo dos Milagres (S. Pedro do Sul), nasceu a 14 de dezembro de 1950. Foi ordenado presbítero a 25 de dezembro de 1973 e Bispo no dia 23 de julho de 2006. Orientou a Diocese de Viseu até ao dia 3 de maio de 2018, resignando por razões de saúde. O seu lema episcopal, que se recorda, foi: 'Convosco, Por Cristo, Para Todos'", pode ler-se na nota.