Rogério Rodrigues © José António Domingues

Por Nuno Domingues com Rita Carvalho Pereira 09 Outubro, 2019 • 08:28 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu o jornalista Rogério Rodrigues, um dos últimos sobreviventes da geração de jornalistas dos títulos das décadas de 1960 e 1970, que fizeram a transição da ditadura para a democracia. O jornalista, que tinha sido hospitalizado na última semana, faleceu esta terça-feira.

Pub Pub

Rogério Rodrigues foi fundador do semanário O Jornal, que, na década de 1990, acabaria por dar lugar à revista Visão. Foi também um dos últimos chefes de redação do jornal A Capital, colaborou com o já extinto Rádio Clube Português, com o jornal Público e com o Jornal de Notícias.

Pub Pub

Foi ainda um dos redatores do extinto Diário de Lisboa, no qual, em maio de 1975, publicou uma crónica sobre uma mulher, conhecida pelo nome de Teresa Torga, que, nos intervalos dos tratamentos no hospital psiquiátrico Júlio de Matos, dançava nua na rua.

Crónica sobre Teresa Torga, escrita por Rogério Rodrigues © Associação José Afonso

O texto viria dar origem à canção "Teresa Torga", incluída no disco "Com as minhas Tamanquinhas", de Zeca Afonso.

O jornalista foi também responsável por colocar em livro os crimes de Faustino Cavaco, o algarvio que deixou um rasto de mortes antes de ser capturado, e que depois protagonizou uma das mais impressionantes fugas de prisões portuguesas, em 1986, em Pinheiro da Cruz.

Numa publicação de homenagem a Rogério Rodrigues, o jornalista Luís Osório escreveu, na sua página de Facebook, que "morreu o Rogério, o último jornalista".