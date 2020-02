Morreu Pedro Baptista, antigo deputado e comissário das comemorações da Revolução Liberal

Pedro Baptista nasceu no Porto, em 1948 © Câmara Municipal do Porto

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 20 Fevereiro, 2020 • 13:07 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Morreu Pedro Baptista, aos 71 anos. O escritor, ensaísta e comissário das comemorações da Revolução Liberal do Porto, de 1820, terá sido vítima de doença súbita esta madrugada.

As comemorações da Revolução Liberal do Porto iniciam-se esta quinta-feira, data que coincide com o óbito do escritor.

Pedro Baptista foi entrevistado esta quarta-feira pela TSF. Marcou também presença na Assembleia Municipal do Porto, e, esta quinta-feira, era esperado na Casa do Infante para visitar a exposição 1820 Revolução Liberal no Porto.

Ouça a entrevista do jornalista Nuno Domingues com Pedro Baptista, na íntegra 00:00 00:00

A inauguração é um dos eventos que estão incluídos num programa de comemorações, uma iniciativa da autarquia para assinalar os 200 anos passados sobre 24 de agosto de 1820, quando o Porto se mobilizou para proclamar a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino, aquele que muitos reconhecem como o primeiro passo para edificar o Portugal moderno.

Pedro Baptista nasceu no Porto, em 1948. Licenciou-se em Filosofia na Faculdade de Letras da Universidade do Porto e foi investigador associado à Universidade Católica.

O portal da Câmara Municipal do Porto escreve esta quinta-feira que, "em 1971, Pedro Baptista fundou o único partido político que a cidade do Porto viu nascer até hoje".

"Pedro Baptista chamou-o O Grito do Povo, marca que gravava em título de jornal a indignação de milhões de portugueses, esgotados de um regime ditatorial que esmagou o país", alega ainda a autarquia.

Além de autor de obras como Pessoas, Animais e Outros que Tais, O Cavaleiro Azul e Ao Encontro do Halley, foi também politicamente ativo. Chegou a ser político por motivos políticos e deportado um ano antes da Revolução de Abril. Foi ainda deputado na Assembleia da República pelo Partido Socialista.