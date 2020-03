Covid-19: morte de jovem de 14 anos "está ainda em investigação"

Graça Freitas, diretora-geral da Saúde © Tiago Petinga/Lusa

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, voltou a falar sobre o caso da morte de um jovem de 14 anos infetado pelo novo coronavírus, no domingo, em Santa Maria da Feira, e explicou que a causa da morte "está ainda em investigação".

"Está ainda em investigação a causa da morte. Tudo aponta, num determinado sentido, mas temos de ter muita cautela e só quando estivermos certos é que será divulgada a causa da morte. No entanto, e seguindo o critério português, provavelmente vamos inscrevê-la no boletim. Primeiro vamos ter de esperar a verdadeira causa da morte. Depois, vamos decidir neste caso concreto se vamos introduzir no boletim", explicou Graça Freitas durante a conferência de imprensa desta segunda-feira.

Ainda assim, a diretora-geral da Saúde adianta que é possível que, mesmo antes de a investigação terminar, esta morte seja inscrita no boletim epidemiológico.

Portugal regista esta segunda-feira 140 mortes, mais 21 do que na véspera (+17,6%), e 6408 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 446 em relação a domingo (+7,5%).

Dos infetados, 571 estão internados, 164 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 43 doentes que já recuperaram. Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00h00 de 19 de março e até às 23h59 de 02 de abril.