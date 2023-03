MP investiga administradores hospitalares por usarem carros de serviço em férias

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa © Artur Machado / Global Imagens

O Ministério Público está a investigar 11 administradores do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, avança o Jornal de Notícias. Os gestores são acusados de usarem os carros de serviço para fins pessoais como, por exemplo, durante as férias.

De acordo com a Inspeção-Geral das Atividades em Saúde, o centro hospitalar foi lesado em mais de 63 mil euros em gastos de combustível, portagens e parques de estacionamento.

Entre os visados pelo Ministério Público está o atual presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, Carlos Alberto.