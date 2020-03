Mulher infetada com Covid-19 é professora em duas escolas na Amadora. Alunos vão ficar em isolamento

© Reprodução: Site Agrupamento de Escolas Pioneiros da Aviação Portuguesa

A Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Roque Gameiro, na Amadora, confirmou à TSF o caso de infeção de uma professora com o novo coronavírus. Trata-se da mulher que foi hospitalizada, esta quarta-feira, em Lisboa.

A mulher, que leciona a disciplina de Físico-Química aos alunos do 7.º ano da escola, esteve em Itália durante as férias do Carnaval.

A mesma fonte adiantou que a direção da escola e as autoridades de saúde estiveram reunidas, esta manhã, com os pais e encarregados de educação, tendo determinado que os alunos do 7.º ano irão ficar em casa em isolamento.

As aulas continuam decorrer com normalidade para os restantes alunos da escola, que já acionou o plano de emergência contra o coronavírus.

A docente leciona também uma turma da Escola Secundária da Amadora, cujos alunos ficarão em isolamento social até ao dia 13 de março.