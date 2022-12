Mulher morre devido a inundação em cave na zona de Algés, Oeiras

© António Pedro Santos/Lusa

Uma mulher com cerca de 55 anos morreu na noite desta quarta-feira em Algés, concelho de Oeiras, devido a uma inundação na sua habitação provocada pelas chuvas fortes que assolam a capital portuguesa, confirmou a Proteção Civil.

Em conferência de imprensa, o comandante nacional André Fernandes indicou que esta vítima estava "numa cave que foi inundada" e que era a habitação de um casal. O homem conseguiu salvar-se.

A Proteção Civil aconselha a população a não sair de casa "durante os períodos de precipitação intensa" e pede a quem viva "em zonas mais baixas e suscetíveis a sofrer inundação que procurem abrigo nas zonas mais altas dos edifícios".

Pelas 00h30, o IC20 estava cortado no acesso à Costa de Caparica, bem como a Radial de Benfica, em ambos os sentidos.

No que respeita a vias férreas, a circulação estava interdita na Linha do Norte entre a Gare do Oriente e Alverca.

O acesso às estações de Algés, Amadora, Campolide e Alcântara-Terra estava impedido por inundação.