Multas nos transportes por ausência de máscara "só em último recurso"

O uso de máscaras passa esta segunda-feira a ser obrigatório em todos os transportes públicos e a Polícia de Segurança Pública já está na rua para garantir que as novas regras são respeitadas. No entanto, o porta-voz da Direção Nacional da PSP, Nuno Carocha, garante à TSF que só serão aplicadas multas "em último recurso".

"Vamos informar as pessoas, sensibilizar. A pessoa que não tiver a máscara ou viseira não vamos permitir que entre no transporte público ou, se já tiver entrado, vamos-lhe pedir que saia e só iremos utilizar as coimas mesmo como último recurso quando não houver mais nada a fazer", explica.

As mudanças nos transportes que entram em vigor esta segunda-feira não se prendem apenas com o uso de máscaras. Os títulos de transporte voltaram a ter de ser validados e a capacidade dos veículos foi reduzida para um terço, passando a ser fiscalizada.

Esta manhã, em Lisboa, a polícia municipal esteve em pontos estratégicos a garantir o cumprimento das regras, uma orientação confirmada por Nuno Carocha.

"A PSP vai estar bem mais presente junto dos principais interfaces em todas as redes de transportes coletivos: ferroviário, rodoviário, fluvial. Iremos estar sempre presentes, mas, dado que também há novos setores de atividade que já podem abrir, vamos priorizar a nossa intervenção para os locais mais frequentados e para os horários mais frequentados também", remata.

