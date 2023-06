Não é assim em todos os países, mas lei portuguesa não permite aterragens com aviões na pista

Tráfego aéreo no Aeroporto Francisco Sá Carneiro © André Rolo / Global Imagens

A Associação de Pilotos Portugueses de Linha Aérea (APPLA) lembra que, de acordo com a legislação portuguesa, desde que haja uma aeronave na pista, não pode haver autorização para aterrar outra na mesma pista. O presidente da APPLA esclarece que, no entanto, esta prática não é universal.

"Por exemplo nos Estados Unidos, os aviões são autorizados a aterrar até bastante longe da pista quando estão outras aeronaves (...), quando estão asseguradas as separações mínimas, tal como eles as entendem", explica João Moutinho. No entanto, ressalva isso "pode aumentar o risco".

"Em Portugal, para se respeitar a legislação e as boas práticas, não se tem feito isto, e considero muito bom que não se comece a fazer", defende.

A Associação considera que esta prática seguida no país "tem produzido bons resultados". O presidente da APPLA aguarda o inquérito interno que está a ser feito e "que naturalmente irá produzir efeitos" com um relatório eventualmente disponibilizado pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC).

"Admito que o que possa ter acontecido não tenha posto a segurança em causa, porque pode ter havido uma autorização quando a aeronave ainda estava muito longe da pista e a outra ainda tivesse tempo de descolar", alvitra. "Mas não é algo que desejemos e a classe dos pilotos defende que não deve haver alterações" ao procedimento seguido por Portugal.

Na última segunda-feira a torre de controlo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, autorizou a aterragem de um avião da Ryanair quando, simultaneamente, na pista ainda se encontrava um A321neo da SATA pronto para descolar.

O incidente, considerado "grave", não teve consequências mais gravosas porque o piloto do Boeing 737 que provinha de Barcelona e pedira para aterrar se terá apercebido da presença da outra aeronave ainda na pista, abortando a aterragem.