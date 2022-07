Festivais incluídos. Costa nega "qualquer exceção" à proibição de atividades em zonas florestais

António Costa, primeiro-ministro © Paulo Novais/Lusa

O primeiro-ministro, António Costa, assegura que não irão existir exceções à proibição de atividades em zonas florestais, nas quais se incluem os festivais de verão, com o objetivo de prevenir incêndios.

"Há uma proibição geral de qualquer atividade desenvolvida nas áreas florestais. Neste momento, o MAI está em contacto com as organizações desses eventos, para que as partes desses eventos que ocorrem em zonas florestais, não ocorram nessas zonas de forma a que não se ponha em perigo. Não é possível, nestas circunstâncias, abrir qualquer exceção", refere o primeiro-ministro, questionado diretamente sobre os festivais de verão.

Ainda assim, António Costa assume que para setores que estiveram parados nos últimos dois anos por causa da pandemia, estas são "medidas muito duras".

A limpeza dos terrenos florestais, de acordo com António Costa, tem tido um crescimento positivo nos últimos anos: "Tem vindo a haver uma diminuição do número de autos levantados (...) As pessoas têm a noção que não estão a fazer um favor aos outros. Estão a fazer um favor a si próprias."

O primeiro-ministro encontrou-se com os vários dispositivos que trabalham na prevenção e combate aos incêndios, como os bombeiros ou a GNR.

"Foi um dia muito intenso em que pudemos contactar todos aqueles que intervêm direta ou indiretamente no esforço de prevenção e de preparação para a necessidade de eventual combate a incêndios florestais", explica.

António Costa saiu com sensações positivas dos vários encontros. "Aquilo que eu senti de todos é uma consciência daquilo que vamos enfrentar nos próximos dias. Um trabalho muito articulado e muito coordenado", revela.

E voltou a pedir a ajuda de todos: "Todos somos poucos para enfrentar o desafio que temos pela frente. Todos juntos fazemos uma equipa muito forte. Mas esta equipa só funciona bem se todos nós nos juntarmos a ela. Todos somos agentes ativos na prevenção de incêndios"