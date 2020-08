"Não queremos a Festa do Avante." Comerciantes da Amora fecham portas em protesto

© Orlando Almeida/Lusa

Dezenas de comerciantes da freguesia da Amora, no Seixal, vão fechar portas entre os dias 4 e 6 de setembro, durante a Festa do Avante, na Quinta da Atalaia para mostrar o desagrado pela realização do certame comunista. A iniciativa partiu do restaurante Rota dos Petiscos Terra e Mar e já junta mais de 30 estabelecimentos.

A responsável pela cozinha do restaurante, Maria Carvalho, acredita que até ao início da Festa do Avante, serão muitos mais a aderir ao protesto.

"Estamos a chegar ao fim de semana da Festa do Avante e não faz sentido continuarmos abertos. Penso que até à próxima quinta-feira a lista vai ultrapassar a centena de estabelecimentos encerrados, sendo que já é abrangente a várias áreas. Não é apenas a restauração, são stands automóveis, imobiliárias, cabeleireiros, minimercados. Penso que agora podemos falar alto e dizer: Nós não queremos a Festa do Avante", adianta Maria Carvalho à TSF.

Maria Carvalho admite que vai perder dinheiro com a decisão de fechar portas, mas entende que o risco é mais elevado: "Prefiro fechar três dias do que ter de fechar três semanas."

Maria Carvalho conta à TSF que não são apenas os comerciantes que estão preocupados. Muitos moradores na freguesia da Amora vão sair do concelho no próximo fim de semana: "Tenho conhecimento de muita gente que vai sair este fim de semana da zona da Festa do Avante. Tenho conhecimento, inclusivamente, que aqueles que ficarem colocarão panos pretos na janela, no sentido de mostrar o seu desagrado por este evento aqui no concelho do Seixal."

A Festa do Avante começa na próxima sexta-feira, na Quinta da Atalaia, no Seixal. O certame tem estado rodeada de polémica, por juntar mais de 30 mil pessoas em tempo de pandemia. O PCP já garantiu que estarão garantidas todas as medidas de segurança.

