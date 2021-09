Por Nuno Guedes 01 Setembro, 2021 • 16:51 Partilhar este artigo Facebook

A maior embarcação de sempre da GNR para patrulhamento costeiro encalhou, esta quarta-feira, na praia de Carcavelos.

O Bojador é uma embarcação de 35 metros, 1600 cavalos de potência e pode ter a bordo uma tripulação de mais de 10 elementos.

A viagem inaugural da nova megalancha de patrulhamento costeiro da GNR, que custou 8,5 milhões de euros, tinha sido feita em maio deste ano.

© Reprodução surftotal.com

O principal objetivo da embarcação é reforçar a capacidade de deteção e vigilância da GNR na costa portuguesa.

Num esclarecimento entretanto enviado à TSF, a GNR adianta, por escrito, que o Bojador estava numa ação de patrulha, sendo "prematuro avançar com as causas". A autoridade anuncia, desde já, que vai avançar com um inquérito.

A prioridade da GNR, neste momento, é realizar as manobras para garantir a retirada em segurança da embarcação do local, esperando-se a ajuda da maré cheia.

Tomás Pinto de Abreu, do Lisbon Surf Camp, uma escola de surf perto do local do acidente, diz que tudo aconteceu numa altura de nevoeiro.

"Quando se começou a por o nevoeiro na praia de Carcavelos, estávamos a dar uma aula de surf dentro de água, e ouvimos uma espécie de barulho metálico a raspar. Com o passar do tempo o nevoeiro dissipou-se e começámos a ver um grande vulto no mar. Reparámos que era um barco, com a poupa virada para a praia e achámos que se tinham enganado e vindo para perto da costa, mas com o passar do tempo reparámos que estava mesmo encalhado", refere o professor de surf.