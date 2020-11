Nem bailes, nem casamentos. GNR desmobiliza festas no Algarve

Por Maria Augusta Casaca com Lusa 16 Novembro, 2020 • 16:25 Partilhar este artigo Facebook

Foram três festas, três iniciativas em que a GNR foi obrigada a intervir no Algarve. Duas delas aconteceram em Albufeira. Num caso, na zona dos Olhos de Água, a Guarda Nacional Republicana detetou vários ajuntamentos de pessoas vestidas a rigor que iam participar num casamento.

Eram cidadãos estrangeiros que tinham alugado vários quartos num aparthotel e se preparavam para fazer a festa para 150 pessoas. Na mesma noite, no sábado, também em Albufeira, os militares detetaram um grande número de pessoas num restaurante que não tinha capacidade para tal.

Estavam reunidas 60 pessoas, também estrangeiros, que igualmente celebravam um casamento.

A Guarda deu ordem de encerramento do local.

Na zona rural de Faro, depois de uma denúncia da existência de música alta num determinado espaço, a GNR deslocou-se ao local e deparou-se com uma festa em que estavam presentes 100 pessoas de nacionalidade portuguesa.

A festa foi imediatamente cancelada e segundo a Guarda, os participantes desmobilizaram sem oferecer resistência.

Metade dos municípios do Algarve, incluindo Faro e Albufeira, começaram esta segunda-feira a ser abrangidos pelas medidas de maior restrição para conter a pandemia de covid-19, depois de na quinta-feira o Governo os ter incluído na lista de oito concelhos do Algarve e 191 em todo o país onde existe risco elevado de infeção pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2).

No Algarve, além de Faro e Albufeira, foram incluídos nos concelhos de risco elevado pela pandemia de covid-19 os municípios de Lagos, Portimão, Tavira, Vila do Bispo, Vila Real de Santo António, que vieram somar-se a São Brás de Alportel, o primeiro abrangido por essas medidas em 31 de outubro.

Portugal registou esta segunda-feira o número máximo de mortes diárias por covid-19 ao contabilizar mais 91 óbitos nas últimas 24 horas e contabilizou mais 3.996 novos casos de infeção, segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de internamentos hospitalares por covid-19 ultrapassou, pela primeira vez, os três mil casos (3.040).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 3.472 mortes e 255.672 casos de infeção pelo novo coronavírus, continuando a região Norte a ser a mais afetada tanto em número de mortes (44) como em novos casos (2.063).

O país está em estado de emergência desde 09 de novembro e até 23 de novembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos 191 concelhos de risco de contágio mais elevado e municípios vizinhos.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.

