No Algarve "estamos na Idade Média na saúde mental" de crianças e adolescentes

© Artur Machado / Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 20 Fevereiro, 2023 • 09:16 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Rede Nacional de Serviços de Urgência de Psiquiatria da infância e adolescência, em vigor desde o início do mês, está organizada em urgências regionais, sendo que o Hospital D. Estefânia atenderá além de Lisboa e Vale do Tejo, a população do Alentejo e do Algarve. Na região sul, quem é adolescente e necessita de apoio ao nível da saúde mental, não tem qualquer alternativa a não ser deslocar-se a Lisboa.

É o caso das meninas que estão na Casa de Acolhimento da Associação De Proteção à Rapariga e à Família. Nesta altura estão ali 16 jovens. Ao longo dos anos têm sido muitas as vezes que as técnicas da instituição foram obrigadas a deslocar-se de urgência com várias raparigas para Lisboa.

"Aqui em Faro, num fim de semana ou na urgência não há pedopsiquiatra", relata a presidente da instituição. "Ou quem faz o atendimento assume uma resposta, ou então a miúda tem que ir para a Estefânia, que é a referência para todo o sul de Portugal", adianta Filomena Rosa. Para serem observadas fazem 600 quilómetros, muitas vezes agitadas e a necessitar de um apoio imediato.

Perceba o que está em causa 00:00 00:00

Estas jovens têm idades compreendidas entre os 12 e 18 anos, mas podem prolongar a sua vida na casa de acolhimento até aos 24 anos, se estiverem a estudar. Têm vidas difíceis que obrigaram à institucionalização e os problemas de saúde mental são recorrentes, como passarem por um sofrimento imenso ou automutilarem-se.

Filomena Rosa dá o exemplo de uma jovem que precisava de ser internada com urgência, mas no D. Estefânia não havia vaga. A alternativa foi bem pior." Destruía, agredia pessoas lá fora e, como não havia vaga no Hospital [D. Estefânia] foi-lhe aplicada uma medida tutelar educativa", conta.

Com um único pedopsiquiatra na região que não tem mãos a medir, a presidente da Associação de Proteção à Rapariga considera que as respostas ao nível da saúde mental são insuficientes e deviam melhorar urgentemente " Tem que se criar uma rede de saúde mental no Algarve ou, pelo menos, um departamento que tem o número de técnicos que precisa", considera." Para ver se saímos da idade média em termos de respostas à saúde mental no Algarve", enfatiza.

Centro Hospitalar do Algarve tem apenas um pedopsiquiatra a meio tempo

A presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) admite que o hospital não tem capacidade para observar adolescentes na especialidade de psiquiatria. O único pedopsiquiatra que existe nem sequer trabalha a tempo inteiro no hospital."Não há clínicos suficientes para manter uma escala de urgência", admite. " Eu não posso manter uma escala de urgência aberta com um pedopsiquiatra que faz 20 horas semanais", afirma. Ana Varges Gomes considera que a situação nunca melhorará se se continuarem a formar poucos pedopsiquiatras no país.

Ana Varges Gomes lamenta a falta de médicos 00:00 00:00

Para enfatizar a falta de especialistas nesta área, lembra que Coimbra, que tem vários médicos pedopsiquiatras, este ano só formou um especialista. "Já tentamos sugerir algum apoio, nem que fosse por vídeo consulta para uma primeira abordagem", conta. No entanto, "pela lei as crianças têm que ser vistas por um pedopsiquiatra, nós não temos e por isso têm que ir até Lisboa". A presidente do CHUA defende que a Ordem dos Médicos devia pensar numa forma de criar para os psiquiatras de adultos uma especialização para a infância, para tentar ultrapassar o problema a curto prazo.

Ana Varges Gomes defende a criação de uma especialização para a infância para psiquiatras 00:00 00:00

O Centro Hospitalar e Universitário do Algarve em março um outro pedopsiquiatra a trabalhar, mas ainda é um dado incerto.