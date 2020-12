Nova estirpe do vírus não deve comprometer vacina. Profissionais de saúde já recebem formação

Francisco Ramos, o Coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 © Paulo Spranger /Global Imagens

Os profissionais de saúde dos hospitais que vão administrar as primeiras doses da vacina da Pfizer já começaram a receber formação este sábado, garante o Coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19, em declarações ao Fórum TSF. Francisco Ramos diz ainda acreditar que a nova estirpe do novo coronavírus detetada no Reino Unido não comprometerá a vacina.

Entrevistado pelo jornalista Manuel Acácio, Francisco Ramos explica que a formação ainda não arrancou "para os profissionais dos centros de saúde, mas para os profissionais dos hospitais que vão estar envolvidos no processo de vacinação na próxima semana". Esta formação, assegura Francisco Ramos, "será alargada na próxima semana aos profissionais dos centros de saúde".

Francisco Ramos esclarece que não era possível começar a formação antes, uma vez que "não eram conhecidos os requisitos para a administração da vacina".

O Coordenador da task force para o Plano de Vacinação contra a Covid-19 acredita que "temos motivos para estar confiantes na capacidade que o país tem e terá para, recebidas as vacinas, sermos capazes de as administrar de uma forma programada, rápida e eficaz".

O responsável pelo plano de vacinação adverte contudo que não se deve esperar "que a vacina seja um golpe de mágica, uma bala certeira, que imediatamente resolva todas as nossas questões".

Questionado sobre os efeitos da nova estirpe do novo coronavírus detetada no Reino Unido, Francisco Ramos mostra-se convencido de que esta descoberta não compromete o papel da vacina contra a Covid-19.

"Se a vacina tem mecanismos de acionar as nossas reações e a proteção do nosso corpo aos efeitos do vírus, aquilo que é provável é que o facto de haver uma nova variante não seja um fator impeditivo para que essas defesas sejam ativadas", remata.

