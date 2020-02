Novo caso suspeito de coronavírus no Porto

Um outro caso suspeito em Portugal de infeção pelo coronavírus de uma pessoa também proveniente de Milão foi declarado negativo © Pedro Granadeiro/Global Imagens

Uma mulher proveniente de Milão, em Itália, é o 15.º caso suspeito de Covid-19 em Portugal e está internada no Centro Hospitalar e Universitário de São João, no Porto, informou na segunda-feira à noite a Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o comunicado, a mulher foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ), onde serão "realizadas colheitas de amostras biológicas" para análise naquela unidade hospitalar. Um outro caso suspeito em Portugal de infeção pelo novo coronavírus de uma pessoa também proveniente de Milão foi na segunda-feira declarado negativo depois de testes realizados no CHUSJ.

Os restantes 13 casos suspeitos no país resultaram negativo após análises. O surto do Covid-19, que começou na China no final do ano passado, já matou 2.627 pessoas e infetou mais de 79 mil, de acordo as autoridades de saúde dos cerca de 30 países afetados.

Além de 2.592 mortos na China continental, há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Hong Kong, Filipinas, França e Taiwan. Em Itália, sete pessoas morreram devido ao Covid-19. Um tripulante português de um navio de cruzeiros que se encontra de quarentena no porto de Yokohama, no Japão, foi declarado infetado e será transferido para um hospital japonês na terça-feira.

A Organização Mundial de Saúde declarou o surto do Covid-19 como uma emergência de saúde pública internacional e alertou, na segunda-feira, para uma eventual pandemia, considerando muito preocupante o aumento repentino de casos em Itália, Coreia do Sul e Irão.