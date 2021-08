Novo prémio destaca trabalho dos portugueses na luta contra a corrupção

Alguns dos membros do júri do prémio Tágides © DR

A Organização Não Governamental All4Integrity criou o prémio Tágides, que tem o objetivo de mobilizar a população portuguesa para o combate à corrupção. Para participar só tem de ir até ao site da iniciativa e preencher um curto formulário, indicando quem o inspira no combate a este flagelo, até 30 de setembro.

André Corrêa d'Almeida, professor na Universidade de Colombia, nos EUA, foi quem teve a ideia.

"Criar intervenção específica em torno da corrupção em Portugal e, se quisermos ser um pouco mais latos, em torno dos défices de transparência que existem em muitos campos da sociedade. Não queremos cair no legalismo da linguagem anti-corrupção porque a verdade é que se pode não violar a lei mas ter, de forma recorrente, atitudes que não são transparentes, éticas ou íntegras", explicou ao Diário de Notícias.

Entre os vários parceiros, o prémio Tágides já conta com o Planetiers World Gathering e a Associação de Ética Empresarial, entre outros. No júri há 35 membros, distribuídos equitativamente pelas cinco categorias do prémio. Marco Galinha, presidente executivo da Global Media Group, a jornalista da RTP Sandra Felgueiras e a ex-eurodeputada Ana Gomes são alguns dos nomes que constituem o painel de jurados. Pode consultar aqui a lista completa.

Os prémios vão ser entregues na semana de 9 de dezembro, Dia internacional Contra a Corrupção.