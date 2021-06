Num ano à frente da Comunidade Islâmica de Lisboa, Mohamd Iqbal quis ajudar "os mais necessitados"

"Tivemos o mês do Ramadão, e conseguimos servir cerca de 800 refeições por dia" © Orlando Almeida/Global Imagens

Eleito no início da pandemia, e sem outra realidade no horizonte, o novo presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa refere que o primeiro ano no cargo decorreu em condições extraordinárias que obrigaram a redefinir as prioridades a curto prazo. o contexto de crise provocada pela Covid-19, o apoio aos mais necessitados tornou-se o principal objetivo, garante Mohamed Iqbal, ouvido pela TSF.

"Entendemos que esta altura é extraordinariamente difícil para muita gente, e preparámo-nos bem, em termos de angariação de fundos e de comida para distribuirmos aos necessitados. Depois tivemos o mês do Ramadão, e conseguimos servir cerca de 800 refeições por dia, todos os dias."

Mohamed Iqbal sustenta que foi necessário canalizar esforços para ajudar as pessoas a ultrapassar as contrariedades, ao mesmo tempo que foi imposta a limitação de "bastantes atividades".

Quando foi eleito, Mohamed Iqbal estipulou como prioridades a juventude, a mulher e o diálogo inter-religioso. A realização de uma conferência para assinalar os 20 anos da lei da liberdade religiosa foi um dos pontos altos no último ano, mas o presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa explica que a pandemia não permitiu ir muito mais longe. "Aproveitámos mesmo para arrumar a casa, para criar condições específicas relacionadas com a pandemia, para os anos subsequentes, em que queremos consolidar uma posição, e aproveitámos para lançar algumas campanhas específicas para novos sócios, para criar comissões."

Mohamed Iqbal foi eleito presidente da Comunidade Islâmica de Lisboa há precisamente um ano, sucedendo a Abdool Vakil, que esteve 33 anos à frente da comunidade.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos