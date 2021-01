Número de infetados dispara. Portugal ultrapassa os dez mil casos diários

© LUSA

Por TSF 06 Janeiro, 2021 • 13:59 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Portugal ultrapassa esta quarta-feira os dez mil casos diários, o máximo registado desde o início da pandemia. O número de pessoas infetadas pela doença até agora é de 446.606, mais 10.027 nas últimas 24 horas. Há, neste momento, 87.004 casos ativos.

Estão confirmadas 7377 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 91 do que no último boletim epidemiológico.

Esta terça-feira, o presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANSMP) dizia esperar que houvesse um novo confinamento caso se confirmasse o aumento do número de casos de Covid-19, expectável depois do período de Natal e Ano Novo.

"Dependerá da evolução da situação, mas se tivermos um crescimento importante do número de casos essa pode ser uma solução - muito drástica e com impactos tremendos - mas que pode ajudar a resolver o problema", dizia Ricardo Mexia em declarações à TSF.

Até ao momento, 352.225 pessoas conseguiram recuperar, das quais 3115 nas últimas 24 horas.

Há 100.103 pessoas em vigilância pelas autoridades de saúde.

Há 3293 internamentos, mais 33 do que os registados na terça-feira, e 513 pessoas internadas em cuidados intensivos, mais uma do que as assinaladas no último boletim epidemiológico.

LEIA AQUI TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19