Número de infetados em Portugal é seis vezes superior ao de casos confirmados

© Piyal Adhikary/EPA

Por Gonçalo Teles 23 Julho, 2020 • 15:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Mais de 300 mil portugueses já foram infetados pela Covid-19, revelam esta quinta-feira as conclusões de um inquérito à imunidade da população feito pelo Instituto Ricardo Jorge (INSA) e citadas pelo Expresso, um número seis vezes superior ao total de casos confirmados pelas autoridades de saúde.

O número corresponde a 3% do total da população de Portugal e já foi comunicado ao Governo e peritos para que possam preparar uma resposta à possível segunda vaga do vírus nos meses mais frios do ano.

Participaram no estudo 2300 pessoas, incluindo crianças, ao longo de cinco semanas e até ao início do mês de julho. Este inquérito foi desenvolvido pelos departamentos de epidemiologia e de doenças infecciosas do INSA teve como objetivo avaliar a presença de anticorpos contra o novo coronavírus.

Contactado pela TSF, fonte do INSA afirma que os números finais e conclusões deste estudo serão divulgadas na próxima semana.

Está prevista a realização de "cinco estudos epidemiológicos transversais" para "também estimar a fração de infeções subclínicas e assintomáticas e monitorizar a evolução distribuição de anticorpos ao longo do tempo".

Um outro estudo revelado na última semana dava conta de que uma em cada três pessoas que esteve exposta ao novo coronavírus e produziu anticorpos não teve qualquer sintoma da doença.

O estudo serológico sobre a prevalência da Covid-19 foi conduzido pelo Instituto Gulbenkian de Ciência em Almeirim, entre os dias 23 de maio e 4 de julho, com uma amostra de população do concelho e profissionais de saúde.

Portugal regista esta quinta-feira mais três mortes e 229 novos casos de infeção por Covid-19 em relação a quarta-feira, segundo o boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS).

De acordo com o boletim, desde o início da pandemia até hoje registam-se 49.379 casos de infeção confirmados e 1.705 mortes.