Número de infetados por Covid-19 pode ser 11 vezes superior ao dos dados oficiais

Portugal está em estado de emergência devido à pandemia do novo coronavírus © José Coelho/EPA

Por Nuno Domingues com Rita Carvalho Pereira 28 Março, 2020 • 10:44

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O número de infetados pelo novo coronavírus em Portugal pode ser 11 vezes superior aos números oficiais. O matemático Jorge Buescu, professor da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, integra uma rede europeia de especialistas que criou um modelo de projeção da propagação do vírus e concluiu que o número de doentes com Covid-19 no país pode ascender a 47 mil.

A Direção-Geral de Saúde confirmou, até ao momento, a existência de 4.200 casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal, mas os matemáticos consideram que estes números estão fortemente subestimados, uma vez que a realização de testes à Covid-19 não está massificada e que há doentes que não manifestam sintomas, ou que os desvalorizam, pelo que não contactam as autoridades de saúde.

Segundo o jornal Expresso , Jorge Buescu esteve a trabalhar em conjunto com o espanhol Antonio Durán Guardeño, professor de Análise Matemática da Universidade de Sevilha, que tem vindo a estudar, desde há um mês, o caso complexo das pessoas que, estando infetadas, mas não apresentando sintomas de Covid-19, continuam a transmitir a doença.

Citado pelo diário espanhol El País , o especialista admitia, esta sexta-feira, que o número de infetados pelo novo coronavírus em Espanha pode ascender a 500 mil (em vez dos cerca de 64 mil agora confirmados pelas autoridades do país).

A tese destes matemáticos apoia-se numa perceção cientifica, segundo a qual 80% dos casos de infeção nunca revelam sintomas, ou têm sintomas muito ligeiros.

Esta tese é também defendida num artigo publicado pelo investigador Matteo Villa, na edição deste sábado do diário italiano Corriere della Sera . O investigador justifica o disparo do número de casos no país (atualmente, mais de 86 mil pessoas diagnosticadas) com a realização de testes a pessoas assintomáticas, mas que tiveram contacto com infetados. Se mais pessoas fossem testadas, mais pessoas apareceriam infetadas.

Matteo Villa argumenta que só o perfil da população italiana não justifica o número de casos mais elevado, comparando com a China ou com outros países, como tem sido afirmado.

Mantendo os parâmetros atuais, o Corriere della Sera admite que a Itália chegue ao mês de maio com mais de 150 mil casos de infeção e que durante a próxima semana se atinjam desde logo 120 mil casos.

Atualmente, Itália, é o segundo país do mundo com mais casos de Covid-19, só atrás dos Estados Unidos da América, que, esta sexta-feira, ultrapassaram a barreira dos 100 mil infetados.

Em Portugal, foram confirmadas, até ao momento, 76 mortes 4268 pessoas infetadas pela doença, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde.

