Número de mortos sobe para 657. Percentagem de novos casos é a mais baixa de sempre

Houve mais 28 mortes desde o último balanço © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Por TSF 17 Abril, 2020 • 13:23 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Estão confirmadas 657 mortes devido à Covid-19 em Portugal, mais 28 nas últimas 24 horas. Comparando com os últimos dados, constatou-se um aumento percentual de 4,5%.

Há ainda 181 novos casos de contágio, elevando para 19022 o número de pessoas infetadas pela doença, o que representa uma subida de 0,96%, segundo o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS). Trata-se da evolução percentual mais baixa que já foi registada.

Até ao momento, 519 pessoas conseguiram recuperar, mais 26 desde o último balanço.

A DGS indica ainda que 1284 doentes estão internados em hospitais, 222 dos quais em unidades de cuidados intensivos, segundo informações reportadas pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Regiões Autónomas. A maioria dos doentes contagiados está a recuperar em casa.

O relatório da situação epidemiológica indica que a região Norte é a que regista o maior número de mortos (377), seguida pelo Centro (148), e pela região de Lisboa e Vale Tejo (119). No Algarve há nove mortes registadas e nos Açores são quatro. Madeira e Alentejo continuam sem registar vítimas mortais da Covid-19.

Relativamente aos casos de contágio, as mulheres registam um número mais elevado (11240 casos) do que os homens (7782 casos), mas a mortalidade é mais elevada entre os homens (334 mortes) do que entre as mulheres (323 mortes). A maioria das pessoas que morreram depois de terem contraído Covid-19 tinham mais de 80 anos (433 casos).

LEIA TUDO SOBRE A PANDEMIA DE COVID-19