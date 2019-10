Nuno Artur Silva já vendeu as Produções Fictícias

Nuno Artur Silva © Orlando Almeida/Global Imagens

O indigitado secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Média, Nuno Artur Silva já não é acionista das Produções Fictícias e, consequentemente, do Canal Q. A venda da sua participação na empresa que fundou pretende colocar um ponto final na polémica suscitada sobre um possível conflito de interesses.



Contactado pela TSF, o antigo administrador da RTP confirma que vendeu "a empresa às pessoas que a geriram nos últimos anos", nomeadamente desde que foi convidado para a televisão pública, em 2015.



Questionado pela TSF sobre detalhes do negócio da venda da empresa que revolucionou o humor em Portugal, o futuro governante optou por "não fazer mais comentários".

