Nuvem Vitória ajuda a adormecer crianças hospitalizadas

"Contar uma história à noite vai ajudar a perceber que agora é hora de começar a desligar e preparar para o sono" © Leonardo Negrão/Global Imagens

Por Rute Fonseca 15 Março, 2021 • 10:35 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Já são 540 voluntários e não fosse a pandemia, que os obrigou a parar, esta noite muitas das crianças que estão internadas teriam uma visita de alguém que iria ler-lhes uma história de embalar.

A associação Nuvem Vitória trabalha para melhorar a qualidade do sono das crianças que estão longe de casa e passam as noites entre as paredes de um hospital. Por causa da pandemia as leituras deixaram de ser presenciais e passaram para um ecrã, mas nunca pararam. Os voluntários da Associação Nuvem Vitória estão presentes em nove hospitais, de todo o país, e todas as noites leem um livro a crianças que estão internadas. Teresa Rebelo Pinto é psicóloga do sono, e sublinha a importância de criar este momento de acalmia. "Tal como em casa a nossa rotina de ir para a cama facilita uma entrada boa no sono e que tenhamos uma noite com qualidade, quando estamos fora de casa e num ambiente de internamento faz muita falta criar esse momento do final do dia. Muitas vezes no hospital existe uma continuidade entre o dia e a noite e contar uma história à noite vai ajudar a perceber que agora é hora de começar a desligar e preparar para o sono."

Ouça a reportagem da jornalista Rute Fonseca. 00:00 00:00

A associação foi fundada em 2016 pela mão de Fernanda Freitas. "Começamos com 20 voluntários e atualmente somos 540 e já contamos mais de 54 mil histórias." Todas as noites, de segunda a sexta-feira, entre as 20h00 e as 22h00, depois do jantar das crianças, é estar um pouco com eles na cabeceira a contar histórias de embalar. Não é para adormecer, mas para serenar.

Fernanda Freitas diz que a reação das crianças é muito positiva e estende-se aos familiares que as acompanham durante o internamento. "Mães e pais, sobretudo de crianças com internamentos regulares, e que dizem coisas como 'ela hoje foi toda feliz para o hospital porque sabia que ia ter histórias!'. Associar um momento de felicidade a estar num hospital não é muito natural acontecer."

A psicóloga do sono e voluntária da Nuvem Vitória, Teresa Rebelo Pinto, afirma que estão provados os benefícios para a saúde de uma noite bem dormida. "Se tivermos um sono com qualidade o dia vai correr melhor, mas a qualidade do sono também interfere no dia."

Teresa Rebelo Pinto sublinha que é preciso respeitar as horas de descanso, porque o sono ajuda a fortalecer o sistema imunitário.

Por estes dias os hospitais estão vazios de visitas, Fernanda Freitas diz que os voluntários da Nuvem Vitória ainda não sabem quando poderão regressar para ler histórias de embalar. "Estamos à espera, com calma e serenidade mas temos muitas saudades de dizer: Vitória, vitória acabou-se a história."