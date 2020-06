"O diário da nossa pandemia". Quando o teatro passou a ser feito por telefone

© Teatro ao Telefone

Álvaro, António, Gil, Helena, João, Mariana, Vaz e Undina (com "U", mesmo). Os oito fazem parte de um grupo de teatro para idosos. São eles as personagens da Reportagem TSF desta semana.

Nos meses do estado de emergência e do confinamento, a TSF acompanhou um projeto que passou os ensaios de teatro de um grupo de idosos do palco para o telefone, escutando ao mesmo tempo os seus medos, angústias e o dia-a-dia de quem, de repente, teve mesmo de ficar fechado em casa.

Uma reportagem toda gravada por telefone.

Mais ou menos como no resto do planeta, em Portugal 95% dos mortos pela Covid-19 tem mais de 60 anos, cerca de 85% mais de 70 e quase 70% mais de 80.

O "Teatro ao Telefone", assim se chama o projeto que também se poderia chamar "teatro em contexto de emergência", é uma resposta urgente a um problema social criado pela doença que parou o mundo e que tem nos mais velhos as principais vítimas.

Os idosos do Teatro de Identidades, um projeto desenvolvido pela Câmara Municipal da Amadora com a Escola Superior de Teatro e Cinema, queriam continuar a ensaiar. Confinados em casa e com os centros de dia fechados, isso seria, à partida, impossível.

Rita Wengorovius, encenadora, atriz, dramaturga, professora e dinamizadora de toda a ideia conta que os atores amadores queriam muito continuar a ensaiar e foi preciso encontrar uma "solução criativa para o problema".

Sem acesso a novas tecnologias pela Internet só restava uma solução: um telefone ou um telemóvel todos tinham. A peça deve estrear no final do ano.

A meta é que ninguém morra - nem de Covid-19 nem de isolamento.