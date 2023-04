18 Abril, 2023 • 09:20 Partilhar este artigo Facebook

Conheça as conclusões do Índice de Sustentabilidade em Saúde, que será apresentado durante a 11ª Conferência Sustentabilidade e Saúde.

Nesta edição será ainda possível ouvir Fernando Araújo, diretor do SNS, que falará sobre o futuro do sistema de saúde, e o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro.

Assista, em direto, através do streaming, aqui, no site do TSF.