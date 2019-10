O mistério dos fogos postos em Setúbal

© Cristina Lai Men/TSF

As casas são todas antigas, baixinhas - rés-do-chão e primeiro andar - e encostadas umas às outras. Noutros tempos, o bairro do Troino, na zona histórica de Setúbal, era abrigo de pescadores. Foi aqui, entre ruas estreitas e de sentido único, que, na madrugada de 23 de Setembro, três incêndios separados por algumas centenas de metros, deixaram os moradores em sobressalto.

Prédio atingido pelo fogo, na Rua José Carlos da Maia © Cristina Lai Men/TSF

Na Rua José Carlos da Maia, junto à igreja de Nossa Senhora da Anunciada, Elisabete Leitão, 66 anos, acordou com o cheiro do fumo. "Era fumo, muito fumo, coisas a estalar lá dentro e depois, saíam pela janela fora".

No rés-do-chão, onde vive com o marido, Elisabete ainda quis fugir, mas os bombeiros disseram-lhe que não seria necessário. O vizinho conta que antes do fogo, ouviu empurrões e portas a bater, como se tivessem entrado na casa que viria a arder.

Ana Isabel, que se senta ao lado de Elisabete, na mesa do café, não tem dúvidas. "De certeza que é fogo posto. São pagos para andarem a fazer isto e é para andarem a comprar as casas velhas com mais valor". Ela própria foi obrigada a sair de casa, pelo senhorio, e critica a "gentinha" que está a ocupar as casas que "qualquer dia vão arder".

Prédio na Rua Mártires da Pátria, bairro do Troino © Cristina Lai Men/TSF

Na fatídica madrugada, os bombeiros foram chamados a outros dois incêndios, no centro histórico: um na Rua Mártires da Pátria, no bairro do Troino, e outro na Rua Marquês de Pombal, no vizinho bairro da Fonte Nova.

Na semana anterior, outro fogo na avenida nobre da cidade, a Avenida Luísa Todi, atingiu dois prédios.

Bombeiros combatem o fogo na Avenida Luísa Todi © Imagem cedida pela Câmara Municipal de Setúbal

O vereador da protecção civil da câmara de Setúbal, Carlos Rabaçal, revela que está em contacto com a Polícia Judiciária. Em pelo menos dois destes incêndios, é "taxativo. Entraram e saíram pela porta, calmamente, depois de incendiarem o prédio". Houve "mão criminosa, sem qualquer dúvida". O vereador acrescenta que uma semana antes destes incêndios no centro histórico, registaram-se quatro incêndios nas zonas da Belavista, Gâmbia-Pontes-Alto da Guerra. Dois destes fogos tiveram também origem criminosa.

Bairro do Troino, Setúbal © Cristina Lai Men/TSF

Preocupado, Carlos Rabaçal estranha estes casos, mas garante que a protecção civil está preparada para responder aos sinistros. Foi desenhado um plano de emergência para todo o centro histórico de Setúbal, com um levantamento "rua a rua, porta a porta" e, nas zonas de acesso mais difícil, foram colocadas 31 caixas de primeira intervenção, para permitir um primeiro ataque às chamas.

Prédio atingido pelo fogo, Avenida Luísa Todi © Cristina Lai Men/TSF

O certo é que os moradores sentem-se "em risco". Se houver fogo, "isto é do género do que houve no Rossio", receia Gabriel Almeida, dono de uma loja de reparação de estofos, que desconfia de interesses ligados ao alojamento local.

O presidente do clube recreativo da Palhavã, Tolentino Silva, lembra que se trata de "um bairro antigo, praticamente todo feito em madeira". "Quando isto começa a arder, é pólvora." Um barril que pode explodir a qualquer instante.

*a autora não escreve segundo o Acordo Ortográfico de 1990