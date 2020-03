"O pânico moral está a espalhar-se, infelizmente"

© Reprodução McGill University

O seu artigo, na abordagem principal, digamos, é que o Covid 19 está mais nas nossas mentes, do que nos nossos pulmões. Pode explicar melhor esse argumento?

Sim, acho que seria correto referirmo-nos ao que está a acontecer como uma epidemia cognitiva em oposição a uma epidemia imunológica real. Outro termo interessante seria "infodémico". É também uma epidemia de informação. Portanto, podemos falar sobre muitos fatores: a Internet, a cultura do medo, a cultura do pânico. Mas o que primeiro me interessou sobre isso, como antropólogo cognitivo evolucionário, é que, como sabemos, os humanos têm esse viés de negatividade. Os seres humanos tendem a ser obcecados com qualquer coisa que transmita informações sobre ameaças potenciais por razões óbvias de sobrevivência. Como sabe, é melhor supor que um pequeno som de vibração num arbusto seja um tigre a vir na nossa direção, mesmo que na verdade não seja nada.

Portanto, a cognição humana funciona dessa maneira, as pessoas prestam mais atenção às informações negativas, lembram-se mais, sentem-se mais motivadas a transmiti-las aos outros. E vemos muito disso na Internet agora que as pessoas estão interconectadas o tempo todo. Então esse é o tipo geral de estrutura evolutiva. Agora, temos também a Internet e o fato de existirem muitos sites de notícias que sabem explorar vulnerabilidades mentais, para nos manter conectados e clicar, para que possam ganhar dinheiro com empresas de publicidade é outro fator.

Estamos a viver tempos de crescente incerteza, também estamos a viver tempos de crescente incerteza política. As pessoas estão preocupadas com as mudanças climáticas, são mais solitárias, estão mais ansiosas. Houve muitas mudanças sociais realmente rápidas e estonteantes. Portanto, as condições são adequadas, em certo sentido, para uma espécie de epidemia de pânico. Logo, também é interessante e quase previsível que algo assim esteja a acontecer sobre o vírus. E a outra coisa é que uma das coisas pelas quais os humanos são mais obcecados são infeções e vírus.

Em suma, o que discuto no meu artigo é que, mesmo sobre a xenofobia, medo do outro, conflito social, as pessoas normalmente usam metáforas emprestadas da virologia, certo? Falam sobre isso, estão preocupados com a mente dos jovens ser infetada, pelo crescimento de ideias prejudiciais. Falam sobre os estranhos como vermes. Portanto, há toda uma estrutura evolutiva nisso também.

Havia um livro famoso em ciências sociais nos anos 70, que era um estudo sobre a cultura pop, Folk Devils & Moral Panic de Stanley Cohen. E o Samuel Paul Veissière também se refere a um pânico moral sobre o coronavírus, dizendo que é simplesmente - e quase exclusivamente - um pânico moral. É claro que pode ser diferente de lugar para lugar o grau de pânico moral em que estamos a viver. Mas o que quero dizer é: será que já estamos a viver em pânico moral?

Acho que sim. E, como você aponta, algumas culturas tendem a ser mais assustadiças do que outras. Então, norte-americanos, canadianos e americanos dos Estados Unidos, tendem a ser mais germofóbicos, a entrar em pânico. É uma cultura muito mais paranoica. Então, já estamos a ver o impacto até nas bolsas. Tem sido maior no dólar dos EUA do que no euro, por exemplo, porque, em média, os europeus tendem a ficar um pouco mais relaxados com estas coisas, apesar de já estarmos a ver na Itália, que normalmente é uma cultura bastante resiliente, já estamos a ver uma resposta muito desproporcional. Então, o pânico moral está a espalhar-se, infelizmente.

Isso pode aumentar a nossa tendência humana de estereotipar e estigmatizar?

Sim, eu diria que sim, muito, muito mesmo. E se observar até a História da quarentena e da xenofobia, elas estão muito interconectadas. No Neolítico tardio, quando a agricultura começou a surgir, novos animais nascidos de doenças evoluíram e mataram milhares e milhares de pessoas. E isso foi assim até à Idade Média, com epidemias de peste, sarampo e varíola. Normalmente, o que acontecia é que um estranho seria visto como altamente provável de transmitir uma doença. Nessa altura, seria colocado em quarentena. Mesmo no Egito antigo e na Mesopotâmia, estranhos que chegassem a um novo aldeamento, seriam colocados em quarentena até que se mostrassem livres de doenças. Infelizmente, agora compreendemos que a xenofobia e o conflito social também evoluíram como uma resposta à evolução da agricultura e das patogenias. E já estamos a ver isso. Eu sei que em Montreal, as pessoas já não estão a ir a restaurantes em Chinatown, embora a maioria dos proprietários desses restaurantes sejam, na verdade, vietnamitas. E houve atos de racismo documentado contra eles. Mas infelizmente, esta é uma consequência previsível.

O que seria uma resposta mais racional e menos emocional?

Penso que uma resposta mais racional seria examinar a probabilidade de adoecer. A taxa de mortalidade é bastante baixa e parece que quanto mais sabemos, mais vemos que, sim, as pessoas estão a ficar infetadas. Mas a grande maioria dos casos estará livre de sintomas ou vai experimentar isso, mas serão principalmente, como sempre, os muito velhos e imunodependentes, que já estavam em risco. Portanto, a resposta racional seria que as pessoas fizessem os seus negócios e as suas vidas todos os dias, cumprindo as regras básicas de higiene: lavar as minhas mãos e tentar não tocar muito no rosto. A minha preocupação é que o pânico moral também esteja a causar uma epidemia de isolamento. As pessoas, mesmo sem se preocuparem com as consequências económicas que são vastas, muitos eventos estão a ser cancelados... o isolamento da perspetiva da saúde mental não é uma coisa boa. A solidão coloca as pessoas em maior risco de doenças cardiovasculares.

Mesmo diminuindo o sistema imunológico das pessoas, a resposta racional seria continuar a viver como sempre e não deixar de visitar os seus avós, fazer refeições em família, se é religioso, participar de atividades religiosas. Sabe-se que realmente o novo coronavírus tem um considerável impacto imunológico. Mas, normalmente, encorajo as pessoas a parar de ler as notícias alarmistas sobre isso.

Num sentido político abrangente, esse pânico moral pode ser um bom aliado de políticas isolacionistas e populistas?

Absolutamente. Sim. Essa é uma observação muito astuta, em tempos de incerteza crescente e em tempos em que a ordem natural das coisas pareceu entrar em colapso. As pessoas normalmente voltam a normas sociais muito mais rígidas, a muito mais controlo social e tendem a desejar o autoritarismo porque esperam que os seus líderes sejam duros e firmes para tomar decisões fortes. Infelizmente, sim. Esta é uma notícia muito má na minha opinião, porque já estamos a viver em tempos de incerteza. Já estamos a ver o aumento do populismo como resposta a esses temores das pessoas. E há, novamente, o risco político de que isso possa tornar-se essencialmente assim. Sim, é uma observação muito boa.

Também escreveu que uma das condições para o sucesso deste Covid-19 é justamente o fato de não ser extremamente letal. Pode explicar melhor isso?

Sim... bem, do ponto de vista evolutivo e epidemiológico, se aceitarmos a premissa de que organismos e espécies tentam maximizar as suas características reprodutivas, tentam maximizar os seus números, tentam colonizar nichos diferentes. Mas é Um vírus que faz as pessoas ficarem levemente doentes, e que é muito rápido, mas sem as matar. Agora. é um vírus muito bem-sucedido porque, como sabe, pode espalhar-se por todo o mundo.

E se adotarmos um tipo ligeiramente mais provocativo de perspetiva evolucionária legal, já podemos ver como o vírus é um padrão de migração humana em mutação, confinando os seres humanos e criando condições de trabalho, mesmo psicológicas, que facilitarão a propagação.

Portanto, nessa perspetiva, é potencialmente alarmante. No entanto, de uma perspetiva imunológica, a maioria dos seres humanos não está realmente em risco e temos um contraexemplo como o Ébola, que tem uma taxa de mortalidade de 90%, espalha-se muito rapidamente, mas mata o seu portador muito rapidamente e mata-se assim como resultado.

Teremos que aprender a conviver com o novo coronavírus...

Sim, acho que teremos que aprender a conviver com ele da mesma maneira que aprendemos a conviver com a gripe espanhola e com diferentes tipos de influenza, que, tragicamente, ainda matam meio milhão de pessoas em todo o mundo por ano . Só a gripe comum este ano nos Estados Unidos matou cerca de 46.000 pessoas, principalmente entre os muito doentes e os mais velhos. E, toda a morte é trágica e cada uma é trágica à sua maneira. Mas sim, aprendemos a conviver com isso. Numa ou duas temporadas, talvez quatro no máximo, muitas pessoas terão desenvolvido uma melhor imunidade contra o novo coronavírus. Algumas vacinas estarão disponíveis. E continuaremos com a vida como sempre.