Combate ao tráfico de armas. PSP em ação de grande envergadura em três distritos

Por Catarina Maldonado Vasconcelos 22 Outubro, 2021 • 09:21

A PSP está a desenvolver neste momento uma operação de grande envergadura de combate ao tráfico armas, controlo de armas e explosivos, e investigação criminal.

A informação é avançada pela Polícia de Segurança Pública, num comunicado enviado às redações. A operação, designada Scorpion, está a desenrolar-se desde as 05h00 em três distritos do país: Lisboa, Setúbal e Faro. Está em causa o cumprimento de mais de 50 mandados de detenção e mandados de busca, domiciliária e não domiciliária.

Na operação estão envolvidos 200 agentes. A investigação está a cargo do Departamento de Armas e Explosivos da Direção Nacional da PSP, e conta também com a participação de efetivos policiais do Departamento de Investigação Criminal da PSP, do Comando Metropolitano de Lisboa, dos Comandos Distritais de Faro e Setúbal, da Unidade Especial de Policia através do Grupo de Operações Especiais e Corpo de Intervenção e da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana.